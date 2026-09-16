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Handball ball on field
Nyitókép: Anchiy/Getty Images

Kézilabda Bajnokok Ligája, lósport és kerékpár is lesz - sport a tévében

Infostart / MTI

Nem fognak ma unatkozni a sport kedvelői, hiszen számtalan sportág izgalmas közvetítéseit nézhetik a televízióban. Mutatjuk a részleteket.

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, GOG-Szeged

20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Füchse Berlin-Veszprém

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Röplabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Lengyelország-Bulgária

Eurosport 1

13.55: Kerékpár, Abruzzói körverseny 2. szakasz

15.30: Kerékpár, Vallon Grand Prix

17.30: Kerékpár, Luxemburgi körverseny, 1. szakasz

Spíler 1

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Deportivo-Sevilla

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Athletic Bilbao

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Osasuna

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Racing Santander

Arena 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, Manchester United-Brighton

Match 4

20.45: Labdarúgás, angol Ligakupa, Everton-Wolverhampton Wanderers

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Kezdőlap    Sport    Kézilabda Bajnokok Ligája, lósport és kerékpár is lesz - sport a tévében

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VIDEÓ
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
 
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az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
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