Kézilabda Bajnokok Ligája, lósport és kerékpár is lesz - sport a tévében

Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, GOG-Szeged
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Füchse Berlin-Veszprém
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Röplabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Lengyelország-Bulgária
Eurosport 1
13.55: Kerékpár, Abruzzói körverseny 2. szakasz
15.30: Kerékpár, Vallon Grand Prix
17.30: Kerékpár, Luxemburgi körverseny, 1. szakasz
Spíler 1
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Deportivo-Sevilla
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Athletic Bilbao
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Osasuna
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Racing Santander
Arena 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, Manchester United-Brighton
Match 4
20.45: Labdarúgás, angol Ligakupa, Everton-Wolverhampton Wanderers