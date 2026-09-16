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Osváth Attila, a Ferencváros (j) és Sondre Orjasaeter, a Twente játékosa a labdarúgó Európa-liga második selejtezõfordulójának elsõ, Twente-FTC mérkõzésén a hollandiai Enschedében 2026. július 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Pieter Stam de Jonge

Európa-liga - Skóciában kezdi az alapszakaszt a Ferencváros

Infostart / MTI

A selejtezőben remekül szereplő Ferencváros a skót Celtic Glasgow vendégeként kezdi a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát a csütörtöki nyitókörben.

A zöld-fehérek nemcsak önbizalommal telve, hanem a megszokottnál pihentebben és frissebben várhatják a skóciai fellépést. A magyar kupagyőztes nyolc tétmérkőzés óta veretlen, az El-selejtezőn pedig hat győzelemmel és két döntetlennel menetelt végig, a szerb Vojvodinát, a holland Twentét, a lengyel Górnik Zabrzét és a török Trabzonsport búcsúztatva.

A kettős terhelés jelentette erőltetett menet után a bajnokság július végi kezdete óta először volt egy szusszanásnyi pihenője a nyáron a bajnok Győrtől érkezett Borbély Balázs tanítványainak, ugyanis a múlt héten csupán egyetlen találkozót vívtak. Azt is a harmadosztályú DEAC ellen a Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahol több kulcsjátékos pihenőt kapott, de a gárda így is könnyedén, 7-0-ra diadalmaskodott.

A Ferencváros eddigi teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a holtszezonban többek között olyan kulcsjátékosok távoztak, mint az izraeli Mohammed Abu Fani, Ibrahim Cissé, Cebrail Makreckis és Stefan Gartenmann, ráadásul Borbély új rendszerben játszatja a csapatot.

A sok távozó és a szerkezetváltás azonban egyáltalán nem látszott meg az FTC teljesítményén, a korábban kevesebb lehetőséghez jutó futballisták - például Marius Corbu, Callum O'Dowda, Daniel Arzani vagy éppen ifj. Lisztes Krisztián - remek játékkal hálálták meg a bizalmat Borbélynak. Az új játékosok közül pedig a 88-szoros válogatott Nagy Ádám és a brazil Cadu gyorsan alapemberré vált, miközben olyan fiatalok is feltűntek, mint Nagy Olivér és Bagi Ádám, akik fontos meccseken is megállták a helyüket.

A Celtic szezonrajtja felemásabb, mert bár a bajnokságot hat győzelemmel kezdte az ugyancsak zöld-fehér gárda, de két nagyon fájó vereség rontja az összképet. A Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében hiába nyert Glasgow-ban 3-0-ra a LASK ellen, sőt Linzben is vezetett 1-0-ra, az osztrák bajnok négygólos összesített hátrányról a maga javára fordította a párharcot. A másik kínos kudarc pedig igencsak friss, ugyanis a Celtic vasárnap súlyos, 3-0-s vereséget szenvedett az ősi rivális Rangerstől a Ligakupa negyeddöntőjében.

Az erőviszonyok ennek ellenére kiegyenlítettek, egyrészt a Celtic 2011, míg a Ferencváros 2019 óta szerepel megszakítás nélkül valamelyik európai sorozat főtábláján, másrészt tavaly mindkettő továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából, ahol a skótok a nyolcaddöntőbe jutásért, a magyarok a 16 között búcsúztak. Talán ennél is árulkodóbb, hogy mindkét klubot a második kalapból húzták ki a ligaszakasz sorsolásán.

A Ferencváros és a Celtic eddig háromszor találkozott egymással hivatalos mérkőzésen, mindkét félnek volt sikerélménye: 2020-ban a magyar csapat 2-1-re idegenben megnyerte a koronavírus-járvány miatt akkor egymeccses párharcot a BL-selejtezőben - majd meg sem állt a főtábláig -, egy évvel később viszont az Európa-liga csoportkörében mindkétszer a skót rivális kerekedett felül.

A jó rajt mindkét gárdának fontos, de a nyolcfordulós alapszakasz nyitánya után még bőven marad javítási lehetősége az esetleges vesztesnek is, ugyanis a januári záráskor a legjobb nyolc rögtön a 16 közé kerül, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcban játszanak a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A Celtic Parkban magyar idő szerint csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozó játékvezetője a horvát Patrik Kolaric lesz, a mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió.

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Kezdőlap    Sport    Európa-liga - Skóciában kezdi az alapszakaszt a Ferencváros

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