Grád Ottó: segítség a dízeltámogatás, és nem veszélyezteti az ellátás biztonságát

Ma nagyon komoly többletköltsége van a dízelellátás biztosításának – ez a magyarázata annak, hogy függetlenül attól, hogy a kőolaj ára éppen hogy áll, hogy változik, csökken vagy növekszik, a dízel csak jelentős felárral áll rendelkezésre egész Európában, így Magyarországon is.

A kormány havi ötezer forint kompenzációt ad a dízelautósoknak, akiknek nem túl nagy a kocsijuk. A kérdésre, hogy mekkora segítséget jelenthet ez az átlagautósnak, Grád Ottó azt mondta:

ez a támogatás nagyjából egy tank dízel üzemanyag árkülönbségének fedezete lehet.

Amennyivel drágább a dízel literenkénti ára, ez nagyjából 50 liter üzemanyag vásárlásában jelent kiegyenlítést a benzinárakhoz képest. Én azt gondolom, hogy ez egy megfelelő támogatás azok számára, akiket a kormányzat támogatni akar – fogalmazott az InfoRádióban a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, hozzátéve: természetesen ez valószínűleg nem elég egy teljes havidízeligény támogatására, de

mindenképpen segítség, és egy olyan típusú segítség, ami nem kockáztatja az amúgy is nagyon késélen táncoló dízelellátás biztonságát.

Többféle megoldást is alkalmazhatna a kormányzat. A legegyszerűbb azt mondani, hogy a piac az piac, a piaci árat meg kell fizetni, és a kormány nem avatkozik bele. Az látható is, hogy a töltőállomásokon jelen pillanatban ez már 700 forintos dízelárat jelent – magyarázta, így folytatva: lehetne átmenetileg adókat csökkenteni, de az megint csak komoly ellátási kockázatokat jelenthetne, hiszen így is a környező országokat tekintve az egyik legolcsóbb üzemanyag Magyarországon, így a dízelüzemanyag is. Azonnal nagyon komoly tranzit, illetve úgynevezett benzinturizmus alakulhatna ki, ami azonnal problémát jelenthetne az ellátásban, hiszen így is elég komoly kihívás biztosítani azt a mennyiséget, ami a hazai fogyasztók számára szükséges. Tehát én azt gondolom, hogy biztos van jobb vagy lehetne jobb megoldás is, de a piac és a működés fenntartása szempontjából

talán ez a célirányos, bizonyos társadalmi rétegek támogatását megvalósító megoldás az, ami a legkevésbé zavarja a piaci működést

– mondta Grád Ottó

A kérdésre, hogy mennyire épül be a gázolaj drágulása a szállítási költségeken keresztül más termékek, akár az élelmiszerek árába is, és ezekre a drágulásokra lehet-e valamilyen szinten ellenszer ez a támogatás, így válaszolt: „egy célirányos támogatás, ami a magángépjárművek és emellett a mezőgazdasági vállalkozások támogatását célozza, valamennyire segít, de azért a gazdaság általános működéséhez ez azért nagyon célirányos.”

A fuvarozók is már jelezték igényüket, és tény, ami tény, hogy a fuvarköltségek emelkednek, hiszen magasabbak az üzemanyagárak

– fogalmazott, hozzátéve: ez milyen mértékben jelenik meg a szolgáltatások árában, az nagymértékben attól függ, hogy magában a szolgáltatásban a fuvarozás, az üzemanyag milyen részarányt képvisel. Kisebb-nagyobb mértékben biztos, hogy valamennyi szolgáltatásban, így a gazdaság működésében is érezhető hatása van a magas üzemanyagárnak, viszont ezek mértéke vállalkozásonként eltérő. Nem véletlen, hogy a mezőgazdasági vállalkozások számára történt első lépésben nagyon komoly támogatási ígéret, a jövedékiadó-fizetési kötelezettség felfüggesztése. Ez egy összetett kérdés, de egy biztos, hogy a magas üzemanyagárak megjelennek a szolgáltatások áraiban, és az inflációra szintén hatással vannak. Viszont azt gondolom, hogy a legfontosabb elv és a

mindenképp prioritást élvező megközelítés az az, hogy biztosított legyen az üzemanyagellátás, annak pedig alapvető feltétele a normál piaci árazás,

mert csak piaci árszintek mellett biztosítható az a mennyiségű üzemanyag, ami jelen pillanatban a fogyasztók ellátásához szükséges – mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.