BYD-állás – Vizsgálat indul Szijjártó Péter munkavállalásával szemben

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága szerdán vizsgálat megindításáról döntött Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban, a volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra – tudta meg a Telex Apáti István (Mi Hazánk) bizottsági elnöktől.

Apáti István a hírportálnak azt mondta, a vizsgálatot a bizottság kormánypárti tagjai írásban kezdeményezték, és szerdán nagy többséggel döntött a testület a vizsgálat megindításáról.

A vizsgálat a korábbi miniszternek a BYD kínai autóvállalattal fennálló munkaviszonyának körülményeiről, és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól – ismertette a politikus.