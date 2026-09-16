ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.65
usd:
317.5
bux:
154181.95
2026. szeptember 16. szerda Edit
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárásának sajtótájékoztatóján a pápai sportcentrumban 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

BYD-állás – Vizsgálat indul Szijjártó Péter munkavállalásával szemben

Infostart / MTI

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága szerdán vizsgálat megindításáról döntött Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága szerdán vizsgálat megindításáról döntött Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban, a volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra – tudta meg a Telex Apáti István (Mi Hazánk) bizottsági elnöktől.

Apáti István a hírportálnak azt mondta, a vizsgálatot a bizottság kormánypárti tagjai írásban kezdeményezték, és szerdán nagy többséggel döntött a testület a vizsgálat megindításáról.

A vizsgálat a korábbi miniszternek a BYD kínai autóvállalattal fennálló munkaviszonyának körülményeiről, és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól – ismertette a politikus.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    BYD-állás – Vizsgálat indul Szijjártó Péter munkavállalásával szemben

szijjártó péter

byd

apáti istván

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Perger András: többszörösére nőtt a hűtési és fűtési áramfogyasztásunk tíz év alatt

Perger András: többszörösére nőtt a hűtési és fűtési áramfogyasztásunk tíz év alatt

A háztartások elkezdtek átállni az elektromos fűtésre és hűtésre, de lassú a trend, még messze vagyunk a földgáz kiváltásától. Tíz év alatt több mint a négyszeresére nőtt a háztartások hűtési és több mint az ötszörösére a fűtési célú villamosenergia felhasználása, miközben a teljes energiafogyasztásuk 16 százalékkal csökkent – olvasható a Másfélfokon megjelent tanulmányban, amelynek egyik szerzőjét, Perger Andrást, az Energiaklub programvezetőjét kérdezte az InfoRádió.
VIDEÓ
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.17. csütörtök, 18:00
Tanács Zoltán
tudományos és technológiai miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte az alapkamatot az amerikai jegybank. A frissített előrejelzésben magasabb növekedéssel, csökenő munkanélküliségi rátával és csak minimálisan emelkedő inflációval számolnak. A kamatpálya feljebb tolódott. Warsh elnök elmondta, hogy nem egy adatpontra koncentrálnak, hanem a trendek alapján dönt a jegybank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli! Most derültek ki a részletek: sorsdöntő találkozóra készül Zelenszkij és Trump

Rendkívüli! Most derültek ki a részletek: sorsdöntő találkozóra készül Zelenszkij és Trump

A tervek szerint szeptember végén megrendezendő csúcstalálkozó fő témája egy esetleges orosz-ukrán energetikai tűzszünet megkötése lehet.

BBC
Business Sport Travel Science
US central bank raises interest rates for first time in three years

US central bank raises interest rates for first time in three years

After a unanimous vote, Federal Reserve chairman Kevin Warsh says: "The plain fact is inflation is too high and has been for too long."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 16. 20:56
Rumlis a telek? Még egy utolsót harapnak a szúnyogok
2026. szeptember 16. 19:40
Hat újabb ügyben tesz feljelentést Tanács Zoltán minisztériuma
×
×