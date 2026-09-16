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Pozitív szifiliszes vérminta
Nyitókép: Getty Images

Szifilisz: kiadták az új eljárásrendet, komoly változás jön

Infostart / MTI

Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A szervezet szerdai közleményében azt írta, a veleszületett szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Az új útmutató ezért a teljes ellátási folyamatot áttekinti és egységes eljárásrendet határoz meg a szűréstől és az eredmények nyomon követésétől, a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig.

Eszerint

  • szeptember 1-jétől az első trimeszterben végzett szifiliszszűrés mellett a várandósság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni.
  • Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandósgondozások esetében is alkalmazni kell.
  • Ha a várandósság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandósgondozás során szükséges elvégezni.

Azoknál a várandósoknál, akik nem vettek részt várandósgondozásban, illetve akik a szifiliszfertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz-gyorstesztet kell végezni.

Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés.

Közölték: az eljárásrend kiemelt célja, hogy egyetlen pozitív eredmény se maradjon megfelelő intézkedés nélkül.

Igazolt szifilisz esetén a specifikus penicillinkezelést a diagnózis felállítását követően legkésőbb 72 órán belül meg kell kezdeni.

Az útmutató egyértelműen meghatározza az ellátásban részt vevő szakemberek feladatait, felelősségét és a magzati fertőzés megelőzése szempontjából kritikus időablakokat. A fertőzés továbbadásának és az ismételt fertőződésnek a megelőzésében a partnerellátásnak is meghatározó szerepe van. Igazolt szifiliszfertőzés esetén a szexuális partnerek azonosítását és értesítését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül meg kell kezdeni.

Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években,

2021 óta jelentősen emelkedik a veleszületett szifilisz előfordulása.

2025-ben 91 esetet, 2026 első nyolc hónapjában pedig 100 esetet regisztráltak - írták, hozzátéve, hogy az Egészségügyi Világszervezet az anyáról gyermekre történő szifiliszátvitel visszaszorítását tűzte ki célul. A meghatározott érték a 100 ezer élveszületésre jutó 50 eset. Magyarországon a 2025-ben regisztrált adatok alapján 126 új fertőzés jutott 100 ezer élveszületésre.

Az eljárásrend a várandós ellátásában részt vevő védőnők, háziorvosok, gyermekorvosok, szülész-nőgyógyászok, bőr- és nemibeteg-gondozók, fekvőbeteg-ellátók és neonatológusok összehangolt munkájára épül. A dokumentum kidolgozásában az Egészségügyi Szakmai Kollégium Bőr- és Nemibetegségek Tagozata, valamint Szülészet és Nőgyógyászat Tagozata is közreműködött - tették hozzá.

A kormány júniusban jelentette be, hogy módosította a szifiliszfertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelőorvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. A változás célja, hogy a kezelőorvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében.

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Kezdőlap    Belföld    Szifilisz: kiadták az új eljárásrendet, komoly változás jön

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