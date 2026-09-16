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Dés László Kossuth-díjas előadóművész, dzsesszzenész, zeneszerző koncertje a 12. Ördögkatlan fesztivál harmadik napján Villánykövesden 2019. augusztus 1-jén.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Petőfi-musicalen dolgozik a Dés–Geszti alkotópáros

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Dés László már 2017-ben előállt az ötlettel, azonban a Most vagy soha! című film miatt egy időre jegelni kellett a projektet.

Petőfi Sándor életéről készít új zenés darabot Dés László és Geszti Péter alkotótársaikkal – írja a Vígszínház közlése nyomán a 24.hu.

A műfajonon átívelő, nagyformátumó zenés színdarabon Bíró Bencével és Horváth Pannával dolgozik közösen a Dés–Geszti duó. A darab Petőfi Sándor életét dolgozza fel „drámaian, líraian, sok humorral és szenvedéllyel”. A szabadságharcos költő életének utolsó öt évét mutatja be a musical.

A bemutató 2027 őszére várható, Horváth Csaba rendezésében, a Vígszínházban.

Az előadást jövő júliusban a Szegedi Szabadtéri Játékokon mutatják be, ahol Wunderlich József lép színre Petőfi címszerepében.

Dés László már egy korábbi interjú során is beszélt arról, hogy szívesen színpadra vinné Petőfi Sándor életét. Akkor azt mondta, 2017 tavaszán bevitte az ötletét a Vígszínházba, ahol Eszenyi Enikő és Marton László nagyon lelkesedtek érte. Ekkor belekezdett a kutatómunkába, már a darab jelenetsora is megvolt, mikor érkezett a hír Rákay Philip Petőfi-filmjéről, a Most vagy soha!-ról.

A zeneszerző akkor azt mondta, nem mondott le a témáról. Arról is beszélt, milyen Petőfi-képet szeretne bemutatni a musicalben: „aki valójában elkötelezetten baloldali, liberális demokrata és köztársaságpárti volt”. Mint mondta, ezek közül az értékek közül „most egyik sem nyerő”.

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Kezdőlap    Kultúra    Petőfi-musicalen dolgozik a Dés–Geszti alkotópáros

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