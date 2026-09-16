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Schummer Orsolya, a Tisza Párt frakcióvezetõ-helyettese, a kegyelmi botrány felelõseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a bizottság alakuló ülése elõtti a párt sajtótájékoztatón az Országház Mikszáth Kálmán termében 2026. szeptember 2-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Kegyelmi ügy – Adatokon ül a Főváros Önkormányzat?

Infostart / MTI

A bicskei gyermekotthonra vonatkozó adatszolgáltatásra kötelezte a Fővárosi Önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság szerdai ülésén.

Schummer Orsolya (Tisza) elnök elmondta: az önkéntes adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló tíznapos

határidőben a Fővárosi Önkormányzattól nem érkezett válasz

az iratbekérésre.

Ezért a bizottság, a tagok egyhangú szavazatával, arra kötelezte a Fővárosi Önkormányzatot, hogy szeptember 28-áig küldje meg a bicskei gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-2012 körüli bejelentéseket, panaszokat, a belső vizsgálatok és a gyermekotthon fenntartói ellenőrzéseinek iratait, az intézményvezetői kinevezési, fegyelmi és értékelési iratokat, az esetleges hatósági megszüntető vagy elutasító határozatokat.

Bekérték a Vásárhelyi János, az intézmény később pedofil bűncselekményekért elítélt igazgatójának 2015-ös kitüntetéséről és az ahhoz kapcsolódó felterjesztésről szóló iratokat is.

A dokumentumok listájának kiegészítésére vonatkozó napirendi pontban a tagok arról is egyhangúlag döntöttek, hogy adatszolgáltatási kötelezettség mellett kérjék be a Fejér megyei Rendőr-főkapitányságtól a Vásárhelyi János büntetőügyével kapcsolatos valamennyi nyomozati iratot szeptember 28-ai teljesítési határidővel.

A tanácskozás a bicskei gyermekotthon két korábbi dolgozójának meghallgatásával folytatódott, a személyes adatok védelmére tekintettel zárt ülésen.

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Kezdőlap    Belföld    Kegyelmi ügy – Adatokon ül a Főváros Önkormányzat?

fővárosi önkormányzat

kegyelmi ügy

schummer orsolya

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