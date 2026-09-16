Messi mégis játszik még az argentin válogatottban

Lionel Scaloni beválogatta Lionel Messit az októberi, Benin elleni barátságos mérkőzésre összehívott keretébe, a találkozó a csatár búcsúja lesz a válogatottól.

Messi augusztusban bejelentette visszavonulását a válogatottól, miután csapata vereséget szenvedett Spanyolországtól a 2026-os világbajnokság döntőjében. Szerepet játszott döntésében apja, Jorge halála is, utána fontolgatta jövőjét a labdarúgásban.

A jelenleg az Inter Miamiban futballozó, nyolcszoros Aranylabdás Messi Argentína történetének legeredményesebb góllövője és legtöbbször pályára lépett játékosa: 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett.

„Úgy döntöttünk, meghívjuk a világ legjobb játékosát, válogatottunk jelképét és csapatkapitányát, Lionel Andrés Messit, hogy október 6-án, itt Argentínában megkaphassa azt a búcsút, amelyet igazán megérdemel” – nyilatkozta Claudio Tapia, az Argentin Labdarúgó-szövetség elnöke.

A Benin elleni mérkőzésnek a Buenos Aires-i River Plate-stadion, az Estadio Monumental ad otthont, amely 85 000 néző befogadására képes.

A találkozóra meghívást kaptak a 2022-es világbajnok argentin csapat tagjai is, Tapia szerint az esemény „felejthetetlen” lesz.

Argentínát a FIFA arra kötelezte, hogy a következő két hazai mérkőzését csökkentett, 50 százalékos nézőszám mellett játssza le – bár a második mérkőzésre vonatkozó büntetést felfüggesztették –, mivel a világbajnokság során az argentinok megsértették a szövetség fegyelmi szabályzatát.

A szankciót a sportesemény nem sportjellegű demonstrációra való felhasználása, a csapat nem megfelelő magatartása, valamint a szurkolók részéről megnyilvánuló diszkriminatív rigmusok és gesztusok miatt szabták ki.

Mivel a tervek szerint szeptember 30-án Córdobában Bolívia, október 3-án pedig Buenos Airesben Burkina Faso ellen játszanak barátságos mérkőzést, a büntetést még a Benin elleni találkozó előtt letöltik.

Két játékos, Leandro Paredes és Nahuel Molina ellenben nem léphet pályára, mivel – a világbajnokság döntőjében elszenvedett vereséget követő botrányos viselkedés miatt – előbbi tíz, utóbbi pedig hét mérkőzésre szóló eltiltást kapott.