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39 ezer forintos bírság traffipax gyorshajtás sebességmérés
Nyitókép: YouTube/PoliceHungary

Szőrén-szálán eltűnt több mint százezer közlekedési bírság

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Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján elég rossz a kiszabott gyorshajtási bírságok befizetési aránya.

Összesen 379 327 esetben szabott ki közigazgatási bírságot a rendőrség objektív felelősséges gyorshajtási ügyben 2026 első felében. Ebből mindössze 276 685 darab bírságot fizettek be a megbüntetett autósok, vagy hajtottak be rajtuk a hatóságok – írja az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján a Vezess.

A fél év alatt kiszabott közel 380 ezer gyorshajtásos bírságból szeptemberig sem fizettek be bő 102 ezret, ami 27,02 százalékos arány. A befizetetlen bírságösszeg meghaladta a 6,17 milliárd forintot.

A szaklap szerint ez régóta fennálló probléma, évek óta százezer számra maradnak befizetetlenül a gyorshajtásos bírságcsekkek. Ráadásul az elmúlt évben kétszer is megemelték a gyorshajtásos bírságok összegét (ma 50 ezer forinttól 468 ezerig tart a mértéke), amivel párhuzamosan a büntetés nélkül maradt – vagyis befizetetlen – csekkek száma csak tovább növekedett.

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