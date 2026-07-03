Kalandos szökés a fővárosi állatkertben – videó

„Frissen beköltözött hulmán langur párunk rövid időre elhagyta a számukra kijelölt területet” – írta közleményében pénteken az állatkert.

A hulmán alapvetően nem veszélyes, természetes előfordulási területén jól alkalmazkodó, az ember közelségéhez szokott faj. Mivel azonban vadállatról van szó, ilyen helyzetben minden esetben a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll szerint járnak el.

A szakmai stáb azonnal életbe léptette a vonatkozó eljárásrendet, az érintett épület kiürítése pedig elsősorban az állatok nyugalmát és védelmét szolgálta. „A helyzetet kollégáink 20 percen belül, sérülés nélkül megoldották, a ház ezután újranyitott. Az állatok jelenleg biztonságban, gondozói felügyelet mellett, a belső kifutóban vannak. Láthatóan nem viselte meg őket a kaland” – olvasható a Facebookon.

Az állatokról egy videót is közzétettek, ennek tanúsága szerint az állatok a Biodómban „mehettek világgá”:

Azt ígérik, hogy az eset körülményeit a beszámolók és a kamerafelvételek alapján részletesen elemzik és megteszik a szükséges lépéseket, hogy ilyen ne fordulhasson elő.

A megerősített biztonsági intézkedések előreláthatólag maximum egy hetet vehetnek igénybe, így a testvérpár várhatóan jövő hét végén lesz újra látható.