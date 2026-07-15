Gyújtogatott a tűzoltó, gigászi erdőtűz lett belőle Párizs határában

A Párizs közelében tomboló hatalmas erdőtűzzel kapcsolatban két embert is letartóztatott a francia rendőrség, akik közül az egyik, aki kedden vallomást tett, önkéntes tűzoltó – írja a Reuters híradása nyomán a 444.

A gyanúsított elmondása szerint benzinnel locsolt le gallyakat és úgy gyújtotta meg őket, de egy másik illető is vallomást tett, ő cigarettacsikket pöckölt el, így okozva tüzet. Mindkét fiatal férfi 2007-ben született, azaz még csak 19 éves és büntetlen előéletű.

A hatóságok Franciaország-szerte 59 embert vettek őrizetbe gyújtogatás gyanújával. Az eljárás alá vontak fele felnőtt, a másik fele kiskorú, és vannak köztük visszaeső elkövetők is. Egy helyi tisztviselő szerint a Fontainebleau-i erdő környékén még mindig ég két nagyobb tűz, aminek eloltásán dolgoznak, de terjedésüket már megfékezték. Összesen több mint 2 ezer hektár égett le – írja a lap.

A tűzeset miatt le kellett zárni az A6-os autópályát, amely Párizst köti össze Lyonnal és a déli régiókkal, de a környéken kialakult kisebb tüzek megzavarták a nagysebességű vonatok közlekedését is. Franciaországbna idén már 32 ezer hektár égett le, ami több, mint amennyit a tavalyi összes erdőtűz elpusztított.