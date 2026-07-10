Tragédiába torkollott a franciák vb-s örömmámora, meghalt egy fiatal lány

A francia válogatott világbajnoki elődöntőbe jutása tragédiába torkollott egy észak-franciaországi településen, Aulnoye-Aymeriesben. A hajnalig tartó ünneplésben egy 17 éves lány életét veszítette – írja a Le Figaro híradása nyomán a hvg.hu.

A lap azt írja, a lány örömében felmászott egy teherautó platójára, ám leesett onnan, amikor a jármű elindult. A teherautó áthajtott a lányon, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A sofőrt a rendőrség őrizetbe vette a körülmények tisztázása érdekében – a francia lap szerint a férfi ittas volt.

A baleset közelében hat kiskorú tartózkodott, akik közül az egyiküket sokkos állapotban szállították kórházba – jelentette a mentőszolgálat.