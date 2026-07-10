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Nyitókép: Pixabay

Tragédiába torkollott a franciák vb-s örömmámora, meghalt egy fiatal lány

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A fiatal lány a francia csapat negyeddöntőbe jutását ünnepelve esett le egy teherautó platójáról, a helyszínen életét vesztette.

A francia válogatott világbajnoki elődöntőbe jutása tragédiába torkollott egy észak-franciaországi településen, Aulnoye-Aymeriesben. A hajnalig tartó ünneplésben egy 17 éves lány életét veszítette – írja a Le Figaro híradása nyomán a hvg.hu.

A lap azt írja, a lány örömében felmászott egy teherautó platójára, ám leesett onnan, amikor a jármű elindult. A teherautó áthajtott a lányon, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A sofőrt a rendőrség őrizetbe vette a körülmények tisztázása érdekében – a francia lap szerint a férfi ittas volt.

A baleset közelében hat kiskorú tartózkodott, akik közül az egyiküket sokkos állapotban szállították kórházba – jelentette a mentőszolgálat.

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Csiki Varga Tamás: tovább fog csökkenni az amerikai katonai jelenlét Európában

Csiki Varga Tamás: tovább fog csökkenni az amerikai katonai jelenlét Európában

Az Amerikai Egyesült Államok tovább csökkentheti európai jelenlétét, ezért a NATO-tagállamoktól is nagyobb védelmi szerepvállalást vár – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás szerint ugyanakkor Washington továbbra is fenntartja stratégiai elrettentő képességeit Európában.
 

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Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
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2026.07.10. péntek, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
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Benyújtotta a kormány az Nemzeti Vagyonvisszaerzési Hivatalról szóló törvénytervezetet a Parlamentnek

Benyújtotta a kormány az Nemzeti Vagyonvisszaerzési Hivatalról szóló törvénytervezetet a Parlamentnek

Benyújtotta a kormány a Parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvényjavaslatot. A Kormány.hu-n közzétett közlemény szerint, a szervezet feladata az elmúlt években az állami vagyonból kikerült több ezer milliárd forintnyi közpénz felderítése és visszaszerzése lesz. A parlament elé terjesztett törvényjavaslat alapján felálló NVVH a kormánytól függetlenül, kiterjedt nyomozati és ellenőrzési jogkörökkel működne a közvagyon védelmében.

Penzcentrum.hu
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