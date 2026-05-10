Új banki AI-ügynököket mutatott be az Anthropic, ráadásul rögtön tízet

Az Anthropic újabb tíz, azonnal használható AI-ügynök sablont adott ki a pénzügyi szektor számára. Ezek a megoldások a banki és befektetési munkafolyamatok legidőigényesebb feladatait vehetik át – írja a Finextra híradása nyomán a Portfolio.

Az új sablonokat két csoportra lehet osztani: egyfelől vannak azok, amik a kutatást és az ügyfélkezelést támogatják, míg a másik öt a pénzügyi műveletekre és a háttérfolyamatokra (back-office) fókuszál. Előbbi csoportba tartozik a prezentációkészítő, a tárgyalás-előkészítő, a gyorsjelentés-elemző, a pénzügyimodell-építő, valamint a piackutató ügynök, míg az utóbbi tábort erősíti a cégértékelés-felülvizsgáló, a főkönyvi egyeztető, a hónap végi zárást végző, a kimutatás-auditáló, illetve a KYC-ellenőrző (ügyfél-átvilágító) ügynök.

A különböző sablonok a Claude Cowork vagy a Claude Code bővítményeként érhetők el. Ezek közvetlenül az elemzők meglévő asztali alkalmazásaival együttműködve futnak. Lehetősége van továbbá a cégeknek a Claude Managed Agents szolgáltatáson keresztül is használni őket. Utóbbi esetben az ügynökök önállóan, a Claude platformján dolgoznak. Akár teljes tranzakciós portfóliók feldolgozására, vagy ütemezett, éjszakai futtatásra is bevethetők.

A claude mostantól – bővítmények révén – közvetlenül a Microsoft Office alkalmazásokban is használható. Az Outlookba integrálva az AI-asszisztens képes a bejövő levelek rangsorolására, a találkozók egyeztetésére és a válaszlevelek megfogalmazására. Az Excelben pénzügyi modelleket épít, képleteket ellenőriz, és érzékenységvizsgálatokat végez. A PowerPointban automatikusan frissülő prezentációkat készít, a Wordben pedig a cég saját arculati sablonjaihoz igazítva szerkeszt dokumentumokat.