2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
A mesterséges intelligencia illusztratív ábrázolása egy áramkör-mintás fejjel és egy processzorral.
Nyitókép: Unsplash

Új banki AI-ügynököket mutatott be az Anthropic, ráadásul rögtön tízet

Infostart

A cél által készített AI-ügynök sablonok alkalmasak többek között tárgyalásokat előkészíteni, pénzügyi modellt építeni, jelentéseket elemezni, cégeket értékelni és felülvizsgálni, hónap végi zárást készíteni. Akár teljes tranzakciós portfóliók feldolgozására, vagy ütemezett, éjszakai futtatásra is bevethetők.

Az Anthropic újabb tíz, azonnal használható AI-ügynök sablont adott ki a pénzügyi szektor számára. Ezek a megoldások a banki és befektetési munkafolyamatok legidőigényesebb feladatait vehetik át – írja a Finextra híradása nyomán a Portfolio.

Az új sablonokat két csoportra lehet osztani: egyfelől vannak azok, amik a kutatást és az ügyfélkezelést támogatják, míg a másik öt a pénzügyi műveletekre és a háttérfolyamatokra (back-office) fókuszál. Előbbi csoportba tartozik a prezentációkészítő, a tárgyalás-előkészítő, a gyorsjelentés-elemző, a pénzügyimodell-építő, valamint a piackutató ügynök, míg az utóbbi tábort erősíti a cégértékelés-felülvizsgáló, a főkönyvi egyeztető, a hónap végi zárást végző, a kimutatás-auditáló, illetve a KYC-ellenőrző (ügyfél-átvilágító) ügynök.

A különböző sablonok a Claude Cowork vagy a Claude Code bővítményeként érhetők el. Ezek közvetlenül az elemzők meglévő asztali alkalmazásaival együttműködve futnak. Lehetősége van továbbá a cégeknek a Claude Managed Agents szolgáltatáson keresztül is használni őket. Utóbbi esetben az ügynökök önállóan, a Claude platformján dolgoznak. Akár teljes tranzakciós portfóliók feldolgozására, vagy ütemezett, éjszakai futtatásra is bevethetők.

A claude mostantól – bővítmények révén – közvetlenül a Microsoft Office alkalmazásokban is használható. Az Outlookba integrálva az AI-asszisztens képes a bejövő levelek rangsorolására, a találkozók egyeztetésére és a válaszlevelek megfogalmazására. Az Excelben pénzügyi modelleket épít, képleteket ellenőriz, és érzékenységvizsgálatokat végez. A PowerPointban automatikusan frissülő prezentációkat készít, a Wordben pedig a cég saját arculati sablonjaihoz igazítva szerkeszt dokumentumokat.

