2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Magyar Péter miniszterelnök leteszi esküjét az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Prága új korszakot vár Magyar Pétertől

Infostart / MTI

A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést.

Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy felújítsák a visegrádi csoportot (V4), és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis gratulált magyar kollégájának kormányfővé választásához.

„Szlovákiával és Lengyelországgal együtt sok közös érdekünk van az Európai Unióban, s amikor a múltban ezekért együtt küzdöttünk, sok fontos dolgot sikerült elérnünk. Úgy gondolom, hogy itt az ideje a V4 felújításának, és bízom benne, hogy az neki (Magyar Péternek) is köszönhetően sikerülni fog” – írta Andrej Babis.

A cseh kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke a magyar választások előtt nyíltan Orbán Viktort és a Fideszt támogatta. A Tisza Párt választási győzelme után azonban gratulált Magyar Péternek.

Martin Kupka, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke kijelentette: Magyar Péter kormányfői kinevezése elsősorban Magyarország polgárai, de Csehország és visegrádi partnerei számára is jó hír.

„Szilárd meggyőződésem, hogy (Magyar Péter) nem fogja folytatni a közeledést a Kremlhez és az Európán belüli együttműködésre fog összpontosítani – írta az X közösségi oldalon megjelent nyilatkozatában az ODS elnöke, aki szintén gratulált az új magyar kormányfőnek.

Hamilton már levezet, Leclerc mintha másfelé kacsingatna – mi lesz veled, Ferrari?
A maranellói csapat a második helyen áll a konstruktőrök vb-pontversenyében, de a Miami Nagydíj alapján csökkent az esélyük a világbajnoki címekre. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Ferrari a szezon elejéhez képest nem tudott akkorát előrelépni, mint a McLaren vagy a Red Bull, és a pilóták körüli folyamatos pletykák is nehezítik a jövő tervezését.
Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

Eszméletlen tempóban gyarapodnak az ultragazdagok: minden nap 89 fő lépi át az álomhatárt

A Knight Frank 2026-os vagyonriportja szerint a világ ultragazdagjainak száma öt év alatt több mint 160 ezerrel nőtt, naponta átlagosan 89 ember lépte át a 30 millió dolláros vagyonküszöböt. Az Egyesült Államok tovább növelte dominanciáját, az új ultragazdagok 41%-a itt keletkezett, míg Kína relatív súlya csökkent, India azonban látványosan erősödött. A gazdagok egyre inkább a diverzifikációra, a globális vagyonmozgatásra és az optimális adózási-jogi környezet kiválasztására koncentrálnak, emiatt Dubai, Szingapúr és más alternatív központok is erősödnek London mellett. A korábban népszerű műtárgypiac ugyanakkor jelentős korrekción ment át: a 2022-es csúcs után számos mű jóval alacsonyabb áron cserélt gazdát, megrendítve a műtárgyak biztonságos befektetésként való megítélését.

Örökre kitilthatnak több száz szurkolót: elképesztő botrány a városi rangadón, ilyet még nem láttál + videó

A Slavia Praha elnöke élethosszig tartó kitiltást helyezett kilátásba azokkal a szurkolókkal szemben, akik a szombati prágai derbi végén berohantak a pályára.

Countries airlift nationals evacuated from from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

2026. május 10. 17:22
Uniós zászlót tépett szét Európa napján a hírhedt EP-képviselő
2026. május 10. 16:15
Titokban távozhatott Magyarországról a körözött lengyel exminiszter
