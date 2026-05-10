Irán elküldte válaszát a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra

Az állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát.

A Washington által előzőleg küldött javaslat tartalmazta a háború lezárását, a Hormuzi-szoros megnyitását és az iráni atomprogram leépítését, amelyet viszont Teherán később vitatna meg.

A washingtoni Fehér Ház egyelőre nem reagált az iráni válaszra.

A törékeny tűzszüneti megállapodás újabb próbának lett kitéve vasárnap, amikor egy drón kisebb tüzet okozott egy hajón Katar partjai közelében. A katari külügyminisztérium „veszélyes és elfogadhatatlan eszkalációnak” nevezte az esetet, amely „a tengeri útvonalak biztonságát fenyegeti”.

Az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait is jelezte: drónok repültek be a légterükbe. Az emírségek két drónt lelőtt, és Iránt vádolta meg a támadással. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés.

Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök telefonon beszélt Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel, akit arra intett, hogy a Hormuzi-szoros kérdését ne használja fel nyomásgyakorlás céljára az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, mert az csak tovább élezné a konfliktust.

A hajózás szabadsága mint elv nem lehet alku tárgya – közölte a kormányfő.

A katari miniszterelnök az Axios amerikai hírportál szerint találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Steve Witkoff elnöki különmegbízottal, hogy sikerüljön megoldást találni a válság lezárására.

Washington nem zárja ki az átmeneti megállapodást Iránnal

Chris Wrigth amerikai energiaügyi miniszter vasárnap az NBC News és a CBS News televízióknak adott interjúkban kijelentette, hogy a konfliktus rendezése során két végső célt lát,

az egyik a Hormuzi-szoros szabad forgalmának biztosítása,

a másik pedig Irán nukleáris programjának lezárása.

Arra a kérdésre, „lehetséges-e, hogy egy köztes megállapodás nem ad választ minden, az iráni atomprogram körül felmerül aggályra”, Chris Wright úgy válaszolt, hogy „természetesen lehetséges”.

A miniszter szerint a konfliktus katonai szakasza a tervezett ideig tartott, jelenleg a tárgyalások szakasza tart, amelynek során az Egyesült Államok gazdasági nyomásgyakorlás eszközeit alkalmazza, miközben Irán ragaszkodik a nukleáris programhoz, és ez a szakasz „kicsit hosszabb ideig tart”.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a célok elérése érdekében az Egyesült Államok „egyetlen opciót sem vesz le az asztalról”.

Az energiaügyi miniszter ismét azt hangoztatta, hogy amint helyreáll a Hormuzi-szoros forgalma, az energiaárak csökkennek majd, a jelenlegi helyzetet pedig átmenetinek nevezte.

Az Egyesült Államokban az országosan mértékadónak tekintett üzemanyagár-statisztika, az AAA összegzése szerint a gallononkénti (3,78 liter) átlagos benzinár ezen a héten elérte a 4 dollár 54 centet, szemben a február végén regisztrált 2 dollár 98 centtel.