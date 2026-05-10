2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Radioactive warning symbol and nuclear warheads standing on map of Iran with national flag.
Nyitókép: Getty Images / adventtr

Irán elküldte válaszát a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra

Infostart / MTI

Irán elküldte válaszát a pakisztáni közvetítőknek az Egyesült Államok legutóbbi tűzszüneti javaslatára – jelentette vasárnap az iráni állami média. Chris Wrigth amerikai energiaügyi miniszter korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok elfogadná, hogy egy Iránnal kötendő átmeneti egyezségben ne szerepeljen az ország atomprogramja lezárásának kötelezettsége, de az a „végcél”.

Az állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát.

A Washington által előzőleg küldött javaslat tartalmazta a háború lezárását, a Hormuzi-szoros megnyitását és az iráni atomprogram leépítését, amelyet viszont Teherán később vitatna meg.

A washingtoni Fehér Ház egyelőre nem reagált az iráni válaszra.

A törékeny tűzszüneti megállapodás újabb próbának lett kitéve vasárnap, amikor egy drón kisebb tüzet okozott egy hajón Katar partjai közelében. A katari külügyminisztérium „veszélyes és elfogadhatatlan eszkalációnak” nevezte az esetet, amely „a tengeri útvonalak biztonságát fenyegeti”.

Az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait is jelezte: drónok repültek be a légterükbe. Az emírségek két drónt lelőtt, és Iránt vádolta meg a támadással. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés.

Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök telefonon beszélt Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel, akit arra intett, hogy a Hormuzi-szoros kérdését ne használja fel nyomásgyakorlás céljára az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, mert az csak tovább élezné a konfliktust.

A hajózás szabadsága mint elv nem lehet alku tárgya – közölte a kormányfő.

A katari miniszterelnök az Axios amerikai hírportál szerint találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Steve Witkoff elnöki különmegbízottal, hogy sikerüljön megoldást találni a válság lezárására.

Washington nem zárja ki az átmeneti megállapodást Iránnal

Chris Wrigth amerikai energiaügyi miniszter vasárnap az NBC News és a CBS News televízióknak adott interjúkban kijelentette, hogy a konfliktus rendezése során két végső célt lát,

  • az egyik a Hormuzi-szoros szabad forgalmának biztosítása,
  • a másik pedig Irán nukleáris programjának lezárása.

Arra a kérdésre, „lehetséges-e, hogy egy köztes megállapodás nem ad választ minden, az iráni atomprogram körül felmerül aggályra”, Chris Wright úgy válaszolt, hogy „természetesen lehetséges”.

A miniszter szerint a konfliktus katonai szakasza a tervezett ideig tartott, jelenleg a tárgyalások szakasza tart, amelynek során az Egyesült Államok gazdasági nyomásgyakorlás eszközeit alkalmazza, miközben Irán ragaszkodik a nukleáris programhoz, és ez a szakasz „kicsit hosszabb ideig tart”.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a célok elérése érdekében az Egyesült Államok „egyetlen opciót sem vesz le az asztalról”.

Az energiaügyi miniszter ismét azt hangoztatta, hogy amint helyreáll a Hormuzi-szoros forgalma, az energiaárak csökkennek majd, a jelenlegi helyzetet pedig átmenetinek nevezte.

Az Egyesült Államokban az országosan mértékadónak tekintett üzemanyagár-statisztika, az AAA összegzése szerint a gallononkénti (3,78 liter) átlagos benzinár ezen a héten elérte a 4 dollár 54 centet, szemben a február végén regisztrált 2 dollár 98 centtel.

AI-aranyláz: nem bírja a rendszer a mesterséges intelligencia terjedését

Hiába az AI látványos, szinte minden iparágban követhető fejlődése, a forradalom felfedte Achilles-inát: a jelenlegi számítási kapacitás egyszerűen nem tud lépést tartani az igénnyel. A helyzet a klasszikus technológiai szűk keresztmetszetet idézi, amikor egy régebbi, de fontos technológia fékezi az új térnyerését.
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel

Magyar Pétert szombaton Magyarország új miniszterelnökévé választotta az Országgyűlés, ezzel 16 év után váltja Orbán Viktort a kormányfői poszton. Az eskütételt követő parlamenti beszédében Magyar rendszerváltásról, a közvagyon visszaszerzéséről és az igazságtételről beszélt, bejelentve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását. Az új kormányfő felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a lemondásra, és ígéretet tett az alkotmányos rendszer átfogó felülvizsgálatára, a fékek és ellensúlyok megerősítésére, valamint a miniszterelnöki ciklusok korlátozására. A beiktatásra érkező nemzetközi gratulációk sorában Ursula von der Leyen bizottsági, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök és a budapesti amerikai nagykövetség is megszólalt. Legfontosabb kormányalakítási híreink vasárnap.

Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában

A német hírügynökség érdeklődésére a hivatal azt közölte, a volt német kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet.

Countries airlift nationals evacuated from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

2026. május 10. 20:07
Tragédiába torkollott a tiltott vulkántúra
2026. május 10. 19:02
Támadás ért egy amerikai tulajdonú teherhajót Katar patartjainál
