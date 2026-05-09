2026. május 9. szombat Gergely
Ukrajnát megjárt orosz katonák a Győzelem Napján rendezett moszkvai katonai parádén. Forrás: X / The News Room
Vlagyimir Putyin a „győzelem napján”: a győzelem mindig Oroszországé lesz

Infostart / MTI

Putyin szerint a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a „különleges hadművelet" keretében Ukrajnában harcolnak. Az elesettek és az áldozatok emlékéről egy perc csenddel emlékeztek meg.

A győzelem mindig Oroszországé lesz – hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében.

Putyin szerint a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a „különleges hadművelet" keretében Ukrajnában harcolnak. Az elesettek és az áldozatok emlékéről egy perc csenddel emlékeztek meg.

A katonai díszszemlét idén a nehézfegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vörös téren. A gyalogos alakulatok díszmenetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vörös tér felett. A televíziós közvetésben és a Vörös téren elhelyezett kivetítőn felvételeket játszottak be az orosz hadsereg harctevékenységéről.

A parádét rendkívüli biztonsági intézkedések közepette rendezték meg, az orosz fővárosban a mobilinternetet is lekapcsolták. Az előkészületeket övező feszültséget csökkentette, hogy péntek éjjel Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel szombattól háromnapos tűzszünet lép életbe Kijev és Moszkva között, és hogy a szembenálló felek ezer-ezer hadifoglyot csernek ki.

Ezt megelőzően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn kilátásba helyezte, hogy a moszkvai díszszemlét drónok támadhatják meg, ami az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint egy Kijev központjára mért tömeges rakétacsapást váltott volna ki válaszként.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szombaton közölte, hogy a fegyvernyugvás meghosszabbításáról egyelőre nem esett szó. Elmondta, hogy Putyin és Trump egyelőre nem köszöntötte fel egymást a győzelem napja alkalmából, és hogy a két elnök közötti telefonbeszélgetés jelenleg nem szerepel a tervek között.

A parádé alatt dísztribünön helyet foglalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah, és Savkat Mirzijojev üzbég elnök, Ibrahim Sultan Iskandar király, Malajzia uralkodója, Sziszulit Thonglun, Laosz államfője, Badra Gunba, Abházia és Alan Gaglojev, Dél-Oszétia, és Sinisa Karan, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke.

Robert Fico, szlovák miniszterelnök, aki a tervek szerint találkozik Putyinnal, és virágot helyez el az Ismeretlen Katona sírjánál, a Vörös téren megtartott díszszemlén nem vett részt.

Most alakul meg az új Országgyűlés – percről percre

Délelőtt 10 órakor alakul meg az április 12-ei, kétharmados Tisza-győzelmet hozott parlamenti választást követően az új Országgyűlés. Események a Parlament előtt és a közelében is lesznek, tartson velünk egész nap, hogy ne maradjon le semmiről! Sulyok Tamás államfő beszédétől Magyar Péter hivatalba lépő miniszterelnök benti, majd kinti szónoklataiig.
 

Kapitány István a parlamentben mondta el, mi most az új kormány legfontosabb dolga

A parlament alakuló ülésének első szünetében nyilatkoztak a képviselők a sajtó munkatársainak. Többek között Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt is válaszolt a kérdésekre, és arról beszélt, melyek az új kormány legfontosabb prioritásai.

Donald Trump rendkívüli bejelentése az orosz-ukrán békéről: ez egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete

Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között.

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

