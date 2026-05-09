Az észak-koreai kormány felvételén Kim Dzsongün észak-koreai vezető lerója kegyeletét a felszabadulásért vívott harcokban elesett mártírok emlékművénél az Észak-Korea japán uralom alóli felszabadulásának 80. évfordulója alkalmából tartott állami ünnepségen Phenjanban 2025. augusztus 14-én. Korea 1945 augusztusában, a második világháborút lezáró japán kapituláció idején szabadult fel a Japán Birodalom uralma alól. A szovjet Vörös Hadsereg augusztus 9-én kezdte meg bevonulását a Koreai-félsziget északi részébe.
Nyitókép: MTI/AP/KCNA/Észak-koreai kormány

Némi változás az észak-koreai alkotmányban

Infostart / MTI

Kikerült az észak-koreai alkotmány legutóbb közzétett változatából az ország egyesítése Dél-Koreával – derült ki a dél-koreai országegyesítési minisztérium által szerdán megosztott dokumentumból.

A tárca sajtótájékoztatóján elmondták, az alkotmány legutóbb, márciusban elfogadott változatában nem szerepel „az egyesítésért folytatott küzdelem”, ami szakértők szerint a Phenjan és a Szöul közötti kapcsolatok további romlására utal.

Az új alkotmány ugyanakkor rögzíti Észak-Korea határait is, az északi térségben Kínát és Oroszországot, Délen pedig – hivatalos nevén említve a másik Koreát – „a Koreai Köztársaságot” jelölve meg szomszédos országként, leszögezve, hogy Phenjan „nem fog tétlenül nézni semmiféle határsértést”.

Jóllehet I Dzsemjong dél-koreai elnök 2025-ös beiktatása óta törekszik a két Korea közötti kapcsolatok újrafelvételére, Kim Dzsongün észak-koreai vezető idén márciusban Dél-Koreát „a legbarátságtalanabb ellenséges államnak” minősítette, álságosnak nevezve Szöul kísérleteit az enyhülésre.

A kommunista ország ugyanakkor az Oroszországgal ápolt kapcsolatok mélyítésén dolgozik, amelynek keretében Észak-Korea a többi között katonákat is küldött Moszkva oldalán az ukrajnai frontra, technikai és gazdasági segítségért cserébe.

A két Korea jogilag évtizedek óta hadban áll egymással, az 1950-től 1953-ig tartó koreai háború ugyanis hivatalosan fegyverszüneti megállapodással ért véget, és a mai napig sem született békeszerződés a két ország között.

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus
Sűrű 6 óra előtt áll a Kossuth tér, illetve az Országház; délutántól két-három napon át Magyar Péter vezetheti az Orbán Viktor távozó minisztereiből álló ügyvezető kormányt, amíg meg nem történik az új kormány tagjainak meghallgatása és eskütétele. Mutatjuk a nap teljes, részletes kronológiáját, a nap valamennyi fontos eseményéről az Infostarton és az InfoRádióban is beszámolunk.
 

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

Ma választják meg Magyar Pétert miniszterelnöknek - Mutatjuk, mi várható az Országgyűlés alakuló ülésén

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Indulhat a roham a jegyekért: alig pár euróért is lejuthatsz, dugó nélkül idén nyáron a horvát tengerpartra

A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel versenyképes áron érhető el az Adria.

Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

More than 20 Labour MPs call on the PM to set out a timetable to resign, but deputy leader Lucy Powell says the government would look "ludicrous" if it turned in on itself.

