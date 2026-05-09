2026. május 9. szombat Gergely
Donald Tusk, a fő lengyel ellenzéki erő, a Civil Platform (PO) párt elnöke beszél a lengyel parlamenti alsóház, a szejm varsói üléstermében, miután miniszterelnökké választotta az október 15-i választások eredményeképpen létrejött törvényhozás 2023. december 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

Gigahitelhez jut Lengyelország honvédelmi célokra

Infostart / MTI

Andrius Kubilius védelemért felelős és Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos, valamint Donald Tusk lengyel kormányfő jelenlétében aláírták pénteken a varsói kormányfői hivatalban a Lengyelországnak szánt, 43,7 milliárd eurós SAFE hitelprogramról szóló szerződést.

Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül. A szerződést lengyel részről Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter és Andrzej Domanski pénzügyminiszter, az Európai Unió részéről pedig a két jelenlévő biztos látta el kézjegyével.

Tusk az aláírási ünnepségen áttörésnek nevezte, hogy Lengyelország ilyen magas, védelmi célokra szánt összeghez jut. Az ország ennek köszönhetően biztonságosabb lesz ezekben a nehéz, ennyire kockázatos időkben, a Föld e különleges helyén – fogalmazott. Kifejezte abbéli reményét, hogy Lengyelországot elkerüli a nyílt konfliktus. Tudjuk, milyen korban és milyen helyen élünk, ezért biztosak akarunk lenni abban, hogy a lengyel hadsereg és a hadiipar képes lesz helytállni minden kihívás esetén” – jelentette ki Tusk.

Megerősítette: a SAFE-szerződést szombaton, második uniós tagállamként Litvánia is aláírja.

A hiteleszközöket a lengyel hadsereg gyors felfegyverzésére szánják, különösen katonai felszerelések beszerzésére európai gyártóktól, amelyekkel május végéig meg kell kötni a szerződéseket. A beszerzéseket 2030-ig meg kell valósítani.

A Lengyelországnak szánt forrásokat egyebek között a keleti határ megerősítését célzó Keleti Pajzs programra, valamint a drónelhárító rendszerek, a légvédelem, a tüzérség és a páncélozott járművek állományának fejlesztésére használják fel a tervek szerint.

Andrzej Domanski pénteken a Polsat News kereskedelmi hírtévében elmondta: a hitel kamatlábáról akkor derülnek ki adatok, amikor az Európai Bizottság "ténylegesen felveszi a hitelt a piacon", de alacsonyabb lesz a Lengyelország számára elérhető egyéb hitelekhez képest. Az első részlet kamatlába "valószínűleg valamivel három százalék felett" lesz - tette hozzá Domanski.

A hitelprogram politikai vita tárgyává vált Lengyelországban. Karol Nawrocki elnök márciusban megvétózta a SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. A Tusk vezette kabinet ezt követően úgy döntött, hogy a hitelt egy kormányhatározat alapján hívják le.

Nawrocki a vétót egyebek között azzal indokolta, hogy a SAFE-hitel összegével együtt várhatóan rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, mert az alapján Brüsszel felfüggesztheti a finanszírozást. Az elnök egy alternatív, a lengyel jegybank aranykészleteire alapozó finanszírozást javasolt a védelmi képességek fejlesztésére, ezt azonban a kormánykoalíció elutasította.

Most alakul meg az új Országgyűlés – percről percre

Most alakul meg az új Országgyűlés – percről percre
Délelőtt 10 órakor alakul meg az április 12-ei, kétharmados Tisza-győzelmet hozott parlamenti választást követően az új Országgyűlés. Események a Parlament előtt és a közelében is lesznek, tartson velünk egész nap, hogy ne maradjon le semmiről! Sulyok Tamás államfő beszédétől Magyar Péter hivatalba lépő miniszterelnök benti, majd kinti szónoklataiig.
 

Trump közreműködésével Oroszország és Ukrajna május 9. és 11. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt. Zelenszkij külön rendeletben rögzítette, hogy a Vörös téri felvonulás területe mentesül a támadások alól. Eközben az amerikai elnök abban reménykedik, hogy május 11-ét követően is kitart majd a fegyvernyugvás. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szombat délelőtt tartja meg az győzelmi napi ünnepi beszédét, amiről mi is beszámolunk. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között.

More than 20 Labour MPs call on Keir Starmer to set out a timetable to resign as Reform makes huge gains in England and Labour loses power in Wales.

