Gigahitelhez jut Lengyelország honvédelmi célokra

Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül. A szerződést lengyel részről Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter és Andrzej Domanski pénzügyminiszter, az Európai Unió részéről pedig a két jelenlévő biztos látta el kézjegyével.

Tusk az aláírási ünnepségen áttörésnek nevezte, hogy Lengyelország ilyen magas, védelmi célokra szánt összeghez jut. Az ország ennek köszönhetően biztonságosabb lesz ezekben a nehéz, ennyire kockázatos időkben, a Föld e különleges helyén – fogalmazott. Kifejezte abbéli reményét, hogy Lengyelországot elkerüli a nyílt konfliktus. Tudjuk, milyen korban és milyen helyen élünk, ezért biztosak akarunk lenni abban, hogy a lengyel hadsereg és a hadiipar képes lesz helytállni minden kihívás esetén” – jelentette ki Tusk.

Megerősítette: a SAFE-szerződést szombaton, második uniós tagállamként Litvánia is aláírja.

A hiteleszközöket a lengyel hadsereg gyors felfegyverzésére szánják, különösen katonai felszerelések beszerzésére európai gyártóktól, amelyekkel május végéig meg kell kötni a szerződéseket. A beszerzéseket 2030-ig meg kell valósítani.

A Lengyelországnak szánt forrásokat egyebek között a keleti határ megerősítését célzó Keleti Pajzs programra, valamint a drónelhárító rendszerek, a légvédelem, a tüzérség és a páncélozott járművek állományának fejlesztésére használják fel a tervek szerint.

Andrzej Domanski pénteken a Polsat News kereskedelmi hírtévében elmondta: a hitel kamatlábáról akkor derülnek ki adatok, amikor az Európai Bizottság "ténylegesen felveszi a hitelt a piacon", de alacsonyabb lesz a Lengyelország számára elérhető egyéb hitelekhez képest. Az első részlet kamatlába "valószínűleg valamivel három százalék felett" lesz - tette hozzá Domanski.

A hitelprogram politikai vita tárgyává vált Lengyelországban. Karol Nawrocki elnök márciusban megvétózta a SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. A Tusk vezette kabinet ezt követően úgy döntött, hogy a hitelt egy kormányhatározat alapján hívják le.

Nawrocki a vétót egyebek között azzal indokolta, hogy a SAFE-hitel összegével együtt várhatóan rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, mert az alapján Brüsszel felfüggesztheti a finanszírozást. Az elnök egy alternatív, a lengyel jegybank aranykészleteire alapozó finanszírozást javasolt a védelmi képességek fejlesztésére, ezt azonban a kormánykoalíció elutasította.