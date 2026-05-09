ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnök beszél, miután ünnepség keretében átvette a választási győzelmét hitelesítő okiratot az Országos Választási Bizottság elnökétől a varsói királyi várban 2025. június 11-én. Nawrocki az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatásával győzött a lengyel elnökválasztás június 1-jei második fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

A lengyel elnök népszavazást kezdeményez az uniós klímapolitika és az energiaárak ügyében

Infostart / MTI

Az uniós klímapolitika lengyelországi végrehajtása és az energiaárak ügyében kezdeményez népszavazást a szenátusnál a lengyel elnök – derül ki a Karol Nawrocki államfő által az X-en közzétett videóból.

„Támogatja-e ön az uniós klímapolitikát, amely az emberek megélhetési költségeinek, az energiaáraknak, valamint a gazdasági és mezőgazdasági tevékenység költségeinek emelkedéséhez vezetett?” – így szól az államfő által javasolt népszavazási kérdés.

Nawrocki felidézte: tavaly februárban, még elnökjelöltként megállapodást írt alá a legnagyobb lengyelországi szakszervezettel, a Szolidaritással, melyben megígérte: elnökké választása esetén lépéseket tesz az uniós zöld megállapodás „negatív következményeinek” megfékezésére, és ez ügyben népszavazást is kezdeményez a szenátusnál.

A népszavazás nem jelenti a környezetvédelem elutasítását, és nem irányul Lengyelország uniós tagsága ellen sem – hangsúlyozta Nawrocki.

Hozzátette: a kezdeményezés arról szól, hogy a lengyelek maguk jogosultak a változások ütemének, körének és költségeinek meghatározására, és kifejezné azt a szabad és szuverén döntési jogot, amelyet a lengyelek saját sorsukat illetően alkalmaznának.

A népszavazás szenátusi jóváhagyása az állampolgárok hangja iránti tiszteletet tükrözné, a kezdeményezés elutasítása viszont olyan döntés lenne, amelyről a polgárok is ítéletet mondanak majd – fogalmazott Nawrocki.

Ahhoz, hogy a lengyel parlamenti felsőház (szenátus) jóváhagyja az államfő országos népszavazási kezdeményezését, a szavazatok abszolút többségére van szükség a szenátorok legalább felének jelenlétében.

Egy referendum akkor kötelező érvényű Lengyelországban, ha a választásra jogosultak több mint 50 százaléka leadja szavazatát. Az 1989-es rendszerváltás óta Lengyelországban eddig hatszor tartottak országos népszavazást, ebből kettő lett érvényes.

Kezdőlap    Külföld    A lengyel elnök népszavazást kezdeményez az uniós klímapolitika és az energiaárak ügyében

lengyelország

népszavazás

európai unió

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus
Sűrű 6 óra előtt áll a Kossuth tér, illetve az Országház; délutántól két-három napon át Magyar Péter vezetheti az Orbán Viktor távozó minisztereiből álló ügyvezető kormányt, amíg meg nem történik az új kormány tagjainak meghallgatása és eskütétele. Mutatjuk a nap teljes, részletes kronológiáját, a nap valamennyi fontos eseményéről az Infostarton és az InfoRádióban is beszámolunk.
 

„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

Erre számíthatnak az autósok és az utasok szombaton Budapesten

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

Tűzszünet: a Kreml is reagált Trump bejelentésére

Fordulat Európában: mégis tárgyalni kellene Oroszországgal?

Több száz ukrán hadifogoly megölését vizsgálják a rendvédelmi szervek

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma választják meg Magyar Pétert miniszterelnöknek - Mutatjuk, mi várható az Országgyűlés alakuló ülésén

Ma választják meg Magyar Pétert miniszterelnöknek - Mutatjuk, mi várható az Országgyűlés alakuló ülésén

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indulhat a roham a jegyekért: alig pár euróért is lejuthatsz, dugó nélkül idén nyáron a horvát tengerpartra

Indulhat a roham a jegyekért: alig pár euróért is lejuthatsz, dugó nélkül idén nyáron a horvát tengerpartra

A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel versenyképes áron érhető el az Adria.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

More than 20 Labour MPs call on the PM to set out a timetable to resign, but deputy leader Lucy Powell says the government would look "ludicrous" if it turned in on itself.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 09:31
Némi változás az észak-koreai alkotmányban
2026. május 9. 08:59
Helikopterrel érkezett a pápa, ujjongva fogadták a hívek Pompejiben
×
×