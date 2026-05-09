A görögök beírják az alkotmányba, mit hogy kéne a mesterséges intelligenciával

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök csütörtökön a kormányzó konzervatív párt képviselői előtt vázolta fel az alkotmánymódosítási javaslatokat. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a változtatások elengedhetetlenek a jövő generációinak védelme érdekében, valamint a mesterséges intelligenciának a demokratikus kormányzásra és az emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt.

„Rendkívül fontos, hogy az alkotmányos revízió során gondoskodjunk arról a világról, amiben gyermekeink élnek” – fogalmazott a politikus.

A tervezet szerint a mesterséges intelligenciának az egyén szabadságát és a társadalmi jólétet kell szolgálnia, biztosítva a kockázatok mérséklését és az előnyök teljes körű kiaknázását.

A reformcsomag a mesterséges intelligencia szabályozása mellett több tucat egyéb módosítást is tartalmaz: a kötelező iskoláztatás idejét 9-ről 11 évre emelnék, kiterjesztenék a levélszavazást, és megtiltanák a visszamenőleges adóztatást.

Az alkotmánymódosítási folyamat több egymást követő parlamenti szavazást igényel, pártokon átívelő támogatottsággal.

Görögország a pénzügyi válságot követő években a digitális technológiák és a mesterséges intelligencia aktív alkalmazójává vált. A múlt hónapban a kormány terveket mutatott be a 16 év alattiak közösségimédia-használatának korlátozására is, és az Európai Uniót is hasonló szabályok elfogadására sürgetnék.

Görög alkotmányjogászok szerint a mesterséges intelligenciát azért szükséges jogilag is a demokrácia szolgálatába állítani, mert a nagy technológiai platformok hatalma már kívül esik a hatékony társadalmi ellenőrzésen. Evripidisz Sztilianidisz, a reformfolyamat szakmai és parlamenti felelőse csütörtökön az állami rádióban kifejtette: a változtatások hosszú távú alkotmányos garanciaként szolgálnak majd az MI alkalmazása során. "A mesterséges intelligencia védelme és megfelelő használata minden emberi jogot érint, ezért ezzel kiemelten kell foglalkoznunk" - fogalmazott.