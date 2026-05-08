Donald Trump időt adott Európának, de nem sokat

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését.

„Beleegyeztem, hogy országunk 250. születésnapjáig adok időt, ellenkező esetben sajnos a vámjaik azonnal magasabb szintre ugranak majd” – fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök „nagyszerűnek” nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról: egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.

„Egyetértettünk abban, hogy egy rezsimnek, amelyik saját polgárait gyilkolja meg, nem lehet ellenőrzése egy olyan bomba felett, amely milliókat képes meggyilkolni” – fogalmazott az elnök.

Donald Trump a múlt hét végén jelentette be, hogy 15-ről 25 százalékra szándékozik emelni az Európai Unióból érkező járművek és járműalkatrészek vámját, mert Brüsszel nem teljesítette a tavalyi kereskedelmi egyezséget.