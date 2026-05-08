ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.02
usd:
304.38
bux:
135138.83
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután aláírta a Keystone XL olajvezeték-projekt újraélesztését célzó rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2026. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Donald Trump időt adott Európának, de nem sokat

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést, miután telefonon beszélt az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével csütörtökön.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését.

„Beleegyeztem, hogy országunk 250. születésnapjáig adok időt, ellenkező esetben sajnos a vámjaik azonnal magasabb szintre ugranak majd” – fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök „nagyszerűnek” nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról: egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.

„Egyetértettünk abban, hogy egy rezsimnek, amelyik saját polgárait gyilkolja meg, nem lehet ellenőrzése egy olyan bomba felett, amely milliókat képes meggyilkolni” – fogalmazott az elnök.

Donald Trump a múlt hét végén jelentette be, hogy 15-ről 25 százalékra szándékozik emelni az Európai Unióból érkező járművek és járműalkatrészek vámját, mert Brüsszel nem teljesítette a tavalyi kereskedelmi egyezséget.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump időt adott Európának, de nem sokat

egyesült államok

európai unió

donald trump

jármű

ursula von der leyen

vámháború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül: összecsapások kezdődtek, Irán amerikai rombolókat támad

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül: összecsapások kezdődtek, Irán amerikai rombolókat támad

Az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra a Hormuzi-szorosban - számolt be a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron

Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron

A repüléshez is ideális kabinbőröndök, vagy strapabíró hátizsákok ilyenkor jellemzően még akciósan beszerezhetők, ezért érdemes résen lenni, mikor robbannak be a leárazások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 06:59
Robbanás rázta meg a kormánypárt központját Hágában
2026. május 7. 21:54
Újabb rangos díjat kapott a Studio Ghibli, ám ezúttal nem filmes körökből
×
×