ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.27
usd:
302.93
bux:
135138.83
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök a VTB orosz bank befektetési fóruma után nyilatkozik Moszkvában 2025. december 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Éjféltől nem lőnek az oroszok, hacsak...

Infostart / MTI

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

A tárca szerint a nevezett időszakban az orosz hadsereg összes csapatcsoportosítása teljesen beszünteti a harci cselekményeket a „különleges hadművelet" övezetében. Ezzel egyidejűleg megszűnnek az orosz rakétaerők és tüzérség, a nagy hatótávolságú, tengeri és légi indítású nagy pontosságú fegyverek, valamint csapásmérő drónok támadásai az ukrán fegyveres erők állomáshelyei, valamint az Ukrajna belsejében található hadiipari és katonai célokra használt infrastruktúra-objektumok ellen.

A minisztérium felszólította az ukrán felet, hogy kövesse a példát.

„Amennyiben az ukrán fegyveres erők megsértik a fegyverszünetet a különleges hadművelet övezetében, valamint megkísérlik támadni az orosz régiók területén található településeket és objektumokat, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői megfelelő válaszlépéseket fognak tenni. Emlékeztetünk továbbá arra, hogy amennyiben a kijevi rezsim megkísérli megakadályozni a Nagy Honvédő Háború győzelmének 81. évfordulójának megünneplését Moszkvában, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői tömeges rakétatámadást mérnek Kijev központjára. Ismételten figyelmeztetjük Kijev civil lakosságát és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait annak szükségességére, hogy idejében elhagyják a várost" – állt a közleményben.

Az orosz fél idén második alkalommal hirdet ki tűzszünetet. Először az ortodox húsvét alkalmából tette ezt.

Kezdőlap    Külföld    Éjféltől nem lőnek az oroszok, hacsak...

ukrajna

orosz

győzelem napja

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bauer Bence: a Merz-kormány bajban van, míg az AfD akár már kormányt is tudna alakítani

Bauer Bence: a Merz-kormány bajban van, míg az AfD akár már kormányt is tudna alakítani
Egy éve, hogy megalakult a szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével, egy kis döccenővel, mert első szavazásra nem jött össze a többség. A német kormány egyéves mérlegéről Bauer Bencét, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztük. Szerinte a jelenlegi kormány nem biztos, hogy ki tudja húzni 2029-ig.
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyalt

Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyalt

Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön Rómában Giorgia Melonival egyeztet, miközben Budapesten a Tisza Párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását a szombati alakuló ülésre. A kormányalakítás gyakorlati előkészítését Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa koordinálja. Az NVI elnöke jogsértőnek nevezte a jelenlegi választókerületi térképet. A Fidesz jövőjét illetően a Magyar Hang szerint Orbán Viktor köre névváltást és teljes átszervezést fontolgat, miközben a Medián friss mérése szerint a Tisza támogatottsága 61 százalékra nőtt, a Fideszé pedig 21 százalékra esett vissza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Évekig hallgatott, most kitálalt Azahriah: így szedte le az első menedzsere az összes pénzét

Évekig hallgatott, most kitálalt Azahriah: így szedte le az első menedzsere az összes pénzét

Azahriah a Kadarkai Endre műsorában elárulta, hogy első menedzsere 2021-ben a teljes éves koncertbevétellel együtt eltűnt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Ther World Health Organization says it is not in the same situation as with Covid-19 because hantavirus spreads differently.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 7. 19:06
Halálbüntetést szabtak ki két korábbi miniszterre Kínában
2026. május 7. 18:18
Bauer Bence: a Merz-kormány bajban van, míg az AfD akár már kormányt is tudna alakítani
×
×