Bauer Bence: a Merz-kormány bajban van, míg az AfD akár már kormányt is tudna alakítani

Sok problémát helyesen megnevezett a Friedrich Merz vezette kormány, ugyanakkor nehéz ebből politikai akciót kovácsolni. Ez amiatt van, mert a CDU/CSU koalíciós kormányban van a szociáldemokrata párttal, akik sok reformelképzelésnél vissza szeretnének venni a tempóból – mondta el Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója az InfoRádióban.

Mint fogalmazott, a Szociáldemokrata Párt régi struktúrában gondolkodik, a baloldali kormány vívmányait meg akarják tartani. Ilyenek az önrendelkezési törvény, a kannabiszról, az állampolgárságról szóló törvény, vagy akár a választási rendszer reformja. A CDU ezek esetében váltást sürgetne, de a szociáldemokraták nem változtatnának.

Nem biztos, hogy a jelenlegi kormány ki tudja húzni 2029-ig

– hangsúlyozta Bauer Bence.

Elmondta, hogy az AfD mindeközben 27 százalékon áll a legfrissebb mérések szerint, 5 százalékponttal előzi a CDU/CSU pártszövetséget. A jelenlegi kormány akkor is csak 49 százalékon állna, ha a zöldeket is bevonnák. Friedrich Merz népszerűsége a mérésekben 15 százalékos. Az sem biztos, hogy végig tudják csinálni a jelenlegi ciklust, többen arról beszélnek, hogy a szociáldemokraták nélkül kellene folytatni egy kisebbségi kormányban.

Az igazgató arról is beszélt, hogy

Németországban nincsen hagyománya a kisebbségi kormányozásnak.

Egy ilyen típusú kormány úgy valósulna meg, hogy a CDU/CSU adná a kancellárt, és az AfD támogatására számítana, amely jelenleg még a „kimondhatatlan” kategóriába tartozik. Külön kiemelte, hogy szeptemberben a kelet-németországi Szász-Anhaltban, illetve Mecklenburg-Előpomerániában tartományi választások lesznek. Itt reális, hogy az AfD akár egyedül tudna kormányt alakítani, mivel 40-41 százalékon áll.

Ebben az esetben az a forgatókönyv is megvalósulhat, hogy a CDU/CSU egyedül fog kormányozni szövetségi szinten a szociáldemokraták nélkül, az AfD külső támogatásával. Ez tehát a tűzfalpolitika feladását jelentené. Az AfD pedig már előzetesen elmondta, hogy hajlandó megvalósítani a CDU programját. Ami biztos: Friedrich Merz kijelentette, hogy ő semmi szín alatt nem működne együtt az AfD-vel – emelte ki Bauer Bence.

A kancellár külföldi utazásaival kapcsolatban elmondta: Merz szeretne megmutatkozni, bár óriási eredményeket eddig nem ért el, de reputációja jó. Egy év alatt 30 külföldi utat tett. Hozzátette, érvényes az a tézis, hogy aki a belpolitikában nem mindenképpen sikeres, az a külpolitikában próbál meg jó eredményeket elérni.

Merz maga úgy fogalmazott, hogy külügyi kancellár szeretne lenni

– emlékeztetett Bauer Bence.

Hozzátette, mindeközben Németország helyzete stabil, de volt már erősebb is. Sőt, összességében a globális szerepe csökken. Emellett viszont gazdasági recesszió van az országban, és bedugultak a reformok. Sok teendő van tehát még a belpolitika terén.

Olyan problémákról számolnak be a német választók, mint a gazdaság, a migráció, vagy a belbiztonság folyamatosan rosszabbodó helyzete. Emellett a nyugatnémet konzervatív szavazóknak természetesen fontos az Amerikával folytatott viszony, így nagy csapás nekik Donald Trump amerikai elnök bejelentése, hogy 5000 ott állomásozó amerikai katonát vonnak ki. Az igazgató arról is beszélt, hogy a katonák nemcsak Németország biztonságát garantálták, hanem erős gazdasági tényezőt is jelentettek, segítettek Rajna-vidék-Pfalz gazdaságán.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.