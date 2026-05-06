Merz: nincs alternatívája a jelenlegi német kormánykoalíciónak

Nincs alternatívája ennek a koalíciónak – idézte a kancellárt szóvivője a szerdai kabinetülést követően. Politikai szempontból közös felelősséggel tartozunk a siker elérése érdekében – hangoztatta.

Merz a kabinetülésen köszönetet mondott minisztereinek együttműködésükért, és hangsúlyozta, hogy ugyan az utóbbi 12 hónap kihívásokkal teli volt, de számos fontos kérdésben sikerült előrelépést elérni.

Merz már hétfőn este, a CDU gazdasági tanácsának ülésén visszautasította az esetleges előrehozott választásokkal vagy kisebbségi kormányzással kapcsolatos találgatásokat.

Egy kisebbségi kormány nem opció számomra. És nem is fogom ezt választani, s kiváltója sem leszek – mondta. Hozzátette, hogy előrehozott választásokról se „álmodozzon senki”, mert ez szerinte Németország hosszú távú cselekvésképtelenségéhez vezetne.

Van valaki, aki komolyan azt gondolja, hogy egy választási kampányt folytató ország ilyen gazdasági válság közepette meg tudja hozni azokat a szülséges döntéseket, amelyekre szükségünk van? – vetette fel Merz.

A YouGov közvélemény-kutató legfrissebb felmérése szerint a válaszadók 55 százaléka úgy gondolja, hogy a német kormány nem marad a helyén a 2029-ben esedékes választásokig.

A válaszadók 79 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen a kormány teljesítményével.

Merzet 2025. május 6-án, második nekifutásra választották meg kancellárnak a Bundestagban, kabinetjét még aznap beiktatták. Az azóta eltelt egy évben válságba került a koalíció, amelyet a közvéleményben kialakult kép szerint nézeteltérések és a viták jellemeznek.

Mindemellett a közvélemény-kutatások szerint a CDU/CSU és az SPD ma már nem rendelkezik többséggel. A legnagyobb ellenzéki párt, a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) több felmérésben is megelőzte már a kereszténydemokratákat. A kancellár különösen nagy nyomás alatt van, mert népszerűsége egyre csökken.

A szövetségi kormány munkájával szemben növekvő elégedetlenség miatt a CDU berkeiben már egy kisebbségi kormány lehetősége is felmerült.

Ehhez Merznek el kellene bocsátania kormányának szociáldemokrata minisztereit, vagy azoknak ki kellene lépniük a kormányból.

Ugyanakkor a CDU/CSU-nak az SPD-n kívül csak két másik lehetősége van többséghez jutni: az AfD-vel vagy pedig a Baloldallal és a Zöldekkel közösen. A CDU azonban párthatározattal kizárta az együttműködést a mind az AfD-vel, mind a Baloldallal, amit most Merz újfent megerősített. Elhatároztam magam, és világosan megmondom: nem engedem át országunkat a radikális erőknek – hangoztatta.