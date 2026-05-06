2026. május 6. szerda
Friedrich Merz német kancellár az új szuperszámítógép, a Jupiter avatóünnepségén a Jülichi Kutatóközpontban 2025. szeptember 5-én. A Jupiter Európában a leggyorsabb, a világon pedig a negyedik leggyorsabb számítógép, az elsõ exascale kategóriájú komputer Európában.
Merz: nincs alternatívája a jelenlegi német kormánykoalíciónak

Friedrich Merz német kancellár szerdán, az általa vezetett koalíciós kormány hivatalba lépésének egyéves évfordulóján kiállt amellett, hogy a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU), valamint Németország Szociáldemokrata Pártjának (SPD) együttműködését folytassák egészen a három év múlva esedékes választásokig, „kollegiális szellemben”.

Nincs alternatívája ennek a koalíciónak – idézte a kancellárt szóvivője a szerdai kabinetülést követően. Politikai szempontból közös felelősséggel tartozunk a siker elérése érdekében – hangoztatta.

Merz a kabinetülésen köszönetet mondott minisztereinek együttműködésükért, és hangsúlyozta, hogy ugyan az utóbbi 12 hónap kihívásokkal teli volt, de számos fontos kérdésben sikerült előrelépést elérni.

Merz már hétfőn este, a CDU gazdasági tanácsának ülésén visszautasította az esetleges előrehozott választásokkal vagy kisebbségi kormányzással kapcsolatos találgatásokat.

Egy kisebbségi kormány nem opció számomra. És nem is fogom ezt választani, s kiváltója sem leszek – mondta. Hozzátette, hogy előrehozott választásokról se „álmodozzon senki”, mert ez szerinte Németország hosszú távú cselekvésképtelenségéhez vezetne.

Van valaki, aki komolyan azt gondolja, hogy egy választási kampányt folytató ország ilyen gazdasági válság közepette meg tudja hozni azokat a szülséges döntéseket, amelyekre szükségünk van? – vetette fel Merz.

A YouGov közvélemény-kutató legfrissebb felmérése szerint a válaszadók 55 százaléka úgy gondolja, hogy a német kormány nem marad a helyén a 2029-ben esedékes választásokig.

A válaszadók 79 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen a kormány teljesítményével.

Merzet 2025. május 6-án, második nekifutásra választották meg kancellárnak a Bundestagban, kabinetjét még aznap beiktatták. Az azóta eltelt egy évben válságba került a koalíció, amelyet a közvéleményben kialakult kép szerint nézeteltérések és a viták jellemeznek.

Mindemellett a közvélemény-kutatások szerint a CDU/CSU és az SPD ma már nem rendelkezik többséggel. A legnagyobb ellenzéki párt, a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) több felmérésben is megelőzte már a kereszténydemokratákat. A kancellár különösen nagy nyomás alatt van, mert népszerűsége egyre csökken.

A szövetségi kormány munkájával szemben növekvő elégedetlenség miatt a CDU berkeiben már egy kisebbségi kormány lehetősége is felmerült.

Ehhez Merznek el kellene bocsátania kormányának szociáldemokrata minisztereit, vagy azoknak ki kellene lépniük a kormányból.

Ugyanakkor a CDU/CSU-nak az SPD-n kívül csak két másik lehetősége van többséghez jutni: az AfD-vel vagy pedig a Baloldallal és a Zöldekkel közösen. A CDU azonban párthatározattal kizárta az együttműködést a mind az AfD-vel, mind a Baloldallal, amit most Merz újfent megerősített. Elhatároztam magam, és világosan megmondom: nem engedem át országunkat a radikális erőknek – hangoztatta.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint

Szerda este újra erősödött a forint az euróval szemben, miután még délben letörte a lélektanilag fontos 360-as szintet is a jegyzés. Ezzel több mint négyéves csúcson jár a magyar deviza, hiszen utoljára 2022 februárjában járt stabilan 360 alatt a devizapár.

Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek

A fiatalok átlagosan 26,2 éves korukban hagyják el a szülői házat. De vajon tényleg szabad döntésről van szó, vagy inkább kényszerről? És mennyire könnyű ma önálló életet kezdeni Európában? Mutatjuk!

Iran considering US proposal to end war, official says, as Trump warns of strikes if no deal

In a social media post, Iran's foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei also says negotiations rely on "good faith" - the US is yet to respond.

2026. május 6. 17:57
Szalai Máté a közel-keleti konfliktusról: Irán már más játékot játszik, és ezzel még nyerhet
2026. május 6. 17:33
Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója
