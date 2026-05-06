ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.99
usd:
304.78
bux:
135899.33
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
computer laptop screen on a blue background with sticky note showing the traffic sign of no entry for no access networks or blocked website etc.. Concept of internet security, maleware and antivirus protections on a PC.
Nyitókép: pictafolio/Getty Images

Nincs több pornó Jordániában, lépett a hatóság

Infostart / MTI

A közel-keleti királyság hatósága a kiberbűnözés és a kizsákmányolás visszaszorítására hivatkozva blokkolta az országban működő összes pornográf weboldalt.

A jordániai távközlési hatóság bejelentette kedden, hogy blokkolta a királyságban működtetett összes pornográf tartalmú internetes oldalhoz való hozzáférést, megakadályozandó az érintett oldalak használatából adódó „csalásokat” és a „kizsákmányolást”.

Lara al-Katib, a hatóság egyik tisztségviselője közölte, hogy az intézkedés végrehajtását az összes távközlési szolgáltatótól megkövetelik, és a blokkolás „minden olyan weboldalra vonatkozik, amely pornográf tartalmat mutat be jogszerűen vagy illegálisan, magában hordozva ezzel a felhasználókat fenyegető csalások vagy megtévesztések kockázatát”.

A jordániai iszlamista mozgalom egyik parlamenti képviselője üdvözölte a döntést. Dima Tabub a közösségi médiafelületén azt írta: nem véletlenül kérte fel a jordániai kormányt a szóban forgó oldalak blokkolására már 2025 októberében, hiszen egy „kulcsfontosságú” kérdésről van szó.

Az iszlám országokban a pornográf tartalmak bemutatása tiltott, mert az iszlám jog (saría) szerint sérti az erkölcsi normákat. Ezek korlátozása és jogi szabályozása ezért rendkívül szigorú, de a tiltás konkrét indoklása és technikai megvalósítása országonként eltérő. A legtöbb országban a vallási erkölcsnek és a szeméremre vonatkozó előírásoknak a betartásával indokolják a tiltást. Más országok viszont a jordániai példához hasonlóan a felhasználókat fenyegető kiberbűnözésre és biztonsági kockázatokra hivatkozva, az erre a területre vonatkozó törvények részeként blokkolják a pornográf oldalakat.

Az Egyesült Arab Emírségekben 2021-ben fogadták el a kiberbűnözés elleni törvényt, amely pénzbírsággal vagy akár börtönbüntetéssel is büntetheti a pornográf tartalom tárolását vagy továbbítását. Hasonló szabályozás van érvényben Katarban, és a hatóságok mindkét országban alkalmazzák a weboldalak blokkoláshoz szükséges tartalomszűrő szoftvereket.

Jordániában 2023-ban lépett hatályba a kiberbűnözés elleni törvény, amelyet a biztonságos internethasználat védelmére és a rosszindulatú szoftverek veszélyei ellen alkottak meg. A törvény már akkor is nevesítette és büntetendő cselekménynek minősítette a közszemérem megsértését, valamint a pornográfia terjesztését.

Kezdőlap    Külföld    Nincs több pornó Jordániában, lépett a hatóság

iszlám

weboldal

közel-kelet

jordánia

tilalom

kiberbűnözés

pornográfia

kizsákmányolás

erkölcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szemész professzor: néha ki kell nézni az ablakon, különben megvakulunk

Szemész professzor: néha ki kell nézni az ablakon, különben megvakulunk

Járványszerűen terjed a rövidlátás, és ennek egyik oka az, hogy a mobiltelefonozás és a számítógép-használat miatt egész nap közelre nézünk. Erről a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. A szakember szerint ennek érdekében Kínában bevezettek egy új iskolaépítési módszert is.
Tanulnak a tiszás képviselők

Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai az ÁSZ honlapján

VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

A szombathelyi azbesztburkolatot egy környezetvédelmi szakemberek által javasolt technológiával, kísérleti jelleggel fedi be a város önkormányzata, így megszüntetve a káros kiporzást egy rövidebb szakaszon. Ha sikerrel járnak, ezt alkalmazhatják majd másutt is, a végső cél pedig a teljes lefedés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő állítás hangzott el a bíróságon: erre költötte volna az OpenAI vagyonát Elon Musk

Elképesztő állítás hangzott el a bíróságon: erre költötte volna az OpenAI vagyonát Elon Musk

Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetéhez érkezett, Musk állítólag 80 milliárd dollárt kért a Mars kolonizálására.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says it has attacked Iranian-flagged ship as Israel launches air strike on Beirut

US says it has attacked Iranian-flagged ship as Israel launches air strike on Beirut

The Israeli strike, which Prime Minister Benjamin Netanyahu said targeted a senior Hezbollah commander, is the first to hit Beirut's suburbs since the April ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 22:25
A hantavírus hajója kiköt Európában – fotók
2026. május 6. 22:00
Ördögöt filmeztek Kárpátalján
×
×