2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Andrej Babis cseh miniszterelnök érkezik az Európai Unió nem hivatalos ciprusi csúcstalálkozójára Nicosiában 2026. április 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/George Hrisztoforu

Andrej Babis figyelmeztetett az ukrán–orosz háború kapcsán

A kérdés az, ki fog közvetíteni Ukrajnában a harcoló felek között – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő vasárnap Jerevánban, miután tárgyalt az ukrán államfővel.

„Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek érdeke, hogy Ukrajnában béke legyen. Csehország szintén ezt szeretné. Jelenleg azonban az a probléma, hogy ki közvetítsen a harcoló felek között” – mondta Babis, aki az Európai Politikai Közösséghez tartozó országok állam-, illetve kormányfőinek hétfőn kezdődő találkozójára érkezett Jeravánba.

Az ukrajnai helyzetet bonyolítja – ismerteti a CTK hírügynökség Jerevánból Babis nyilatkozatát –, hogy Donald Trump amerikai elnök jelenleg a Hormuzi-szorosban kialakult válsággal van elfoglalva. Mindezek ellenére van esély a béke megteremtésére Ukrajnában – jegyezte meg Babis. Úgy vélte, hogy a béketárgyalásokba a közép-ázsiai országok vezetői, vagy a török államfő is bekapcsolódhatnának.

„Világos, hogy Ukrajna aligha tudja elfogadni azokat a feltételeket, melyeket (Vlagyimir) Putyin (orosz) elnök elképzel. Tárgyalásokra azonban már eddig is sor került. Ezeket folytatni kellene, de egyelőre arra várnak, hogy száll be ezekbe az amerikai fél” – idézte a cseh hírügynökség Babis szavait.

A cseh miniszterelnök szerint miután Oroszország nem fogadja el az európai vezetők bekapcsolódását a konfliktus megoldásába, beszállhatna ebbe esetleg a Türk Államok Szervezete. Recep Tayyip Erdogan török elnök szerinte jó kapcsolatokat ápol Trumppal, míg a közép-ázsiai országok vezetői jó kapcsolatokat tartanak fenn Moszkvával és Washingtonnal is – mutatott rá Babis.

A cseh kormányfőnek tavaly decemberi hivatalba lépése óta ez az első találkozója az ukrán elnökkel. Babis és Zelenszkij legutóbb 2019-ben találkoztak.

Babis újságíróknak elmondta, hogy június végén a lengyelországi Gdanszkban részt vesz az Ukrajna újjáépítésével foglalkozó konferencián, ahol várthatóan újra tárgyal Zelenszkijjel.

Jókai Mór és Wass Albert – Kiderült, milyen feladatok vannak a magyarérettségin

A középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy nyolcszáz-ezer szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet, vagy annak egy részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat.
 

Megugrott a végrehajtások száma az Egyesült Államokban, miután megszigorította a Trump-kormány az elődje idején bevezetett, a bajba jutott jelzáloghitel-adósokat védő szövetségi támogatási programot. A szakértők most további százezres nagyságrendű lakásvesztéssel számolnak - írta meg a WSJ.

Veszélyes vegyszer lapulhat a kedvenc ruháidban: kíméletlen razziát indítottak a boltokban és a weben

A vizsgálat fő célja a valótlan anyagösszetételt feltüntető ruhadarabok kiszűrése, valamint a termékek esetlegesen egészségkárosító formaldehid-tartalmának ellenőrzése.

Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz after Trump says military will help stranded ships

A senior Iranian official says any "American interference" would be considered a violation of the almost four-week long ceasefire.

