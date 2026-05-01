2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Afrikából Európába igyekvõ illegális bevándorlók érkeznek csónakkal a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetén fekvõ La Restinga kikötõjébe 2025. március 31-én. A csónakon 41 migráns érkezett a szigetre a spanyol tengeri mentõszolgálat segítségével. Ezen a napon egy másik csónakkal 66 illegális bevándorló lépett spanyol földre a szigeten.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Gelmert Finol

Menekülthullám fenyegetheti Krétát

Infostart / InfoRádió

Lassan elkezdődik a turistaszezon a görög szigeteken, miközben Kréta déli részére egyre több menekült érkezik Kelet-Líbiából.

Évről évre emelkedik a Líbia felől Kréta szigetére beáramló személyek száma. 2023-ban még csak 798 fő érkezett, 2025-ben már 20 ezer fölé emelkedett számuk – mondta el az InfoRádióban Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.

Emlékeztetett, hogy 200 kilométer választja el Kréta szigetét Kelet-Líbiától. Ennek következtében folyamatosan látható beáramlás az egyébként oroszbarát erők által uralt területről. Az embercsempészek főként kis gumicsónakokban indítják útnak a migránsokat, ezek a „lélekvesztők” sokszor elsüllyednek az úton Kréta felé.

Kréta szigete egy tranzitútvonal, nem is rendelkezik ideiglenes befogadótáborokkal

– emelte ki az elemző. Hozzátette, egy sikeres átkelés után onnan nagyon könnyen be lehet jutni a görög szárazföldre, onnan pedig a nyugat-balkáni útvonalra, ennek mentén hazánkat is érinti ez a fenyegetés.

A krétaiak, a görögök, illetve az Európai Unió tisztségviselőinek álláspontja az, hogy Líbiában a partok mentén alakítsanak ki biztonságos menekülttáborokat. Emellett meg kell akadályozni, hogy az embercsempészek más EU-s tagállamok, így Görög- vagy Olaszország felé mozgassák az embereket.

Gönczi Róbert szerint a visszaküldési központok, illetve a biztonságos harmadik országok koncepciója egyelőre csak papíron létezik. „Előremutató koncepciók, de messze vagyunk még a megoldástól” – fogalmazott. Hozzátette: a legtöbben egyébként az afrikai Száhel-övezetből kelnek útra Líbia felé, csak Szudánból 11 millió menekült érkezhet a Földközi-tengeren át Európába.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.

Elemző: egyre nagyobb a félelem az Európában élő afgánok körében is a kitoloncolástól
Elemző: egyre nagyobb a félelem az Európában élő afgánok körében is a kitoloncolástól
Afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a tálibok keményen lépnek fel a hazatérőkkel szemben. Dócza Edith Krisztina az InfoRádióban azt mondta, már több uniós tagállam is tömeges kitoloncolást sürget, amit felgyorsíthat a júniusban hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktum.
Erősödéssel kezdte a napot a forint az euróval szemben, de délelőttre elfogyott a lendület

Erősödéssel kezdte a napot a forint az euróval szemben, de délelőttre elfogyott a lendület

Magyarországon május 1 ünnepe miatt nincsenek nyitva a tőke- és forexpiacok, Londonban viszont van kereskedés, így a forint árfolyama is változik. A reggelt erősödéssel nyitotta a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, viszont a dollár is erősödik.

Döntött a kormány: megemelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét - ez áll a hátterében

Döntött a kormány: megemelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét - ez áll a hátterében

Ez az ötfokozatú skála második legmagasabb szintje, amely a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy egy merénylet elkövetése nagyon valószínű.

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

The 45-year-old is accused of attacking Shloime Rand, 34, and Moshe Shine, 76, in north London on Wednesday.

