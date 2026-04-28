Elfogták a sörétes puskás lövöldözőt a görög hatóságok

A görög polgári védelmi hatóságok közölték: a rendőrség egy 89 éves férfit gyanúsít, akit az Athéntól 200 kilométerre északnyugatra fekvő Patrában kerítettek kézre.

A férfi sörétes puskájával előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd taxiba ült, és egy athéni bírósághoz hajtott, amelynek földszintjén ismét tüzet nyitott. Az utóbbi helyszínen négy alkalmazottat megsebesített, majd gyalog elmenekült. A hatóságok a helyszínen megtalálták a puskát, illetve több olyan levelet is, amelyet a támadó hírlapoknak címzett.

Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert vittek a bíróságról a mentőautókhoz.

A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert. Az ERT szerint a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére.

Az őrizetbe vétel során egy második fegyvert is találtak a férfinél – közölte a sajtó.

A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott.