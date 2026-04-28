ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.66
usd:
310.35
bux:
132855.51
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendõr kérdez ki egy tanút egy bíróság épülete elõtt a görög fõvárosban, miután ismeretlen tettes tüzet nyitott és többeket megsebesített Athénban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz

Elfogták a sörétes puskás lövöldözőt a görög hatóságok

Infostart / MTI

Elfogták a görög hatóságok azt a férfit, aki puskával megsebesített öt embert egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden.

A görög polgári védelmi hatóságok közölték: a rendőrség egy 89 éves férfit gyanúsít, akit az Athéntól 200 kilométerre északnyugatra fekvő Patrában kerítettek kézre.

A férfi sörétes puskájával előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd taxiba ült, és egy athéni bírósághoz hajtott, amelynek földszintjén ismét tüzet nyitott. Az utóbbi helyszínen négy alkalmazottat megsebesített, majd gyalog elmenekült. A hatóságok a helyszínen megtalálták a puskát, illetve több olyan levelet is, amelyet a támadó hírlapoknak címzett.

Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert vittek a bíróságról a mentőautókhoz.

A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert. Az ERT szerint a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére.

Az őrizetbe vétel során egy második fegyvert is találtak a férfinél – közölte a sajtó.

A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott.

Kezdőlap    Külföld    Elfogták a sörétes puskás lövöldözőt a görög hatóságok

görögország

athén

elfogás

lövöldözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondták a horvátok: nélkülözhetetlenné vált az alig ismert, de Magyarországot is magába foglaló együttműködési blokk

A Három Tenger Kezdeményezés a jelenlegi geopolitikai környezetben már nemcsak releváns, hanem nélkülözhetetlen - mondta kedden Andrej Plenkovic horvát kormányfő Dubrovnikban a szerveződés csúcstalálkozójának megnyitóján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mit tudnak most megcsinálni a magyarok a lakáspiacon: vége a régi csatáknak

Országos átlagban 95 napra nőtt a lakások és családi házak értékesítési ideje, miközben a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and King meet in Oval Office after royals welcomed to White House with crowds and flypast

In a speech, the president says Americans have historically had "no closer friends than the British". Later, the King is due to address US lawmakers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 28. 19:25
Dráma az orosz fővárosban: nyolcan vesztették életüket, sok a sérült
2026. április 28. 19:13
Szigorítás a németeknél – jöhet a részleges betegszabadság intézménye?
×
×