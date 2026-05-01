2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Körforgalom. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Bepörgött a motoros, rendőrök tudták csak leállítani – videó

A közösségi média és az esztelen rekordhajhászás agyament ötleteket pattint ki egyes emberek agyából. Erre példa ez a derék német fiatalember, aki motorkerékpárja nyergében tette kockára a saját és mások testi épségét.

Mennyi a legtöbb, járművel megtett kör egy körforgalomban? A német legény nem talált erre pontos adatot, de precízen megkutatta a témát a világháló bugyraiban fellelhető források alapján, és megállapította, hogy az általa hitelesnek tekintett szám 1200.

Ekkor motorjára pattant, hogy megdöntse ezt a fantasztikus rekordot, a kísérletet pedig videóra vette.

A vezess.hu által prezentált cikkből kiderül, hogy egy helyi ember megunta a Freiburg közelében található körforgalomban körözgető fickót és rendőröket hívott.

A zsaruknak ugyan tetszett a bolondos ötlet, de szabálykövető németként véget vetettek az értelmetlen rekordkísérletnek. A KRESZ német megfelelője, az StVO 30. paragrafusa szerint ugyanis a céltalan fel-alá közlekedés büntethető, ezt pedig abba a kategóriába sorolták.

Az unatkozó motoros persze így is elérte célját, hiszen bekerült a hírekbe, a videóját pedig megtekintették 8 nap alatt csaknem 117 ezren.

Ráadásul büntetést sem kapott a hős rekorder, pedig az akció 100 eurójába is kerülhetett volna, de a vajszívű rendőrök hazaküldték egy kis figyelmeztetéssel.

A rejtett választói hatás, ami Orbán Viktor történelmi vereségéhez is hozzájárult

A választók csak jelentős késéssel érzékelik, ha az árnyomás valóban enyhült, és büntetik az inkumbens kormányokat váratlan inflációs sokkok miatt – derül ki két kutatásból. Bár Magyarországot egyik sem vizsgálta, a 2026-os parlamenti választás eredménye pontosan illeszkedik a mintába: az inflációs tényadat már 1,8 százalékra süllyedt, miközben a lakosság által érzékelt szint ennél ötször magasabb volt. Az Orbán Viktor vezette kormány kommunikációja így abba a hibába esett, hogy lezárt ügyként kezelte az inflációt, a választók azonban a saját pénztárcájukon még nem érezték a javulást – és ez döntő tényezője lehetett a Fidesz történelmi vereségében.

Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben

Miközben a digitális fotózás minden korábbinál gyorsabb, olcsóbb és kényelmesebb, egyre többek figyelme fordul vissza a lassú, drága és komolyabb kihívást jelentő analóg technikához.

Fertiliser boss says war puts 10 billion meals a week at risk

A shortage of fertiliser due to the Iran conflict could reduce crop yields and push prices higher, says the boss of Yara.

