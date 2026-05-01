Bepörgött a motoros, rendőrök tudták csak leállítani – videó

Mennyi a legtöbb, járművel megtett kör egy körforgalomban? A német legény nem talált erre pontos adatot, de precízen megkutatta a témát a világháló bugyraiban fellelhető források alapján, és megállapította, hogy az általa hitelesnek tekintett szám 1200.

Ekkor motorjára pattant, hogy megdöntse ezt a fantasztikus rekordot, a kísérletet pedig videóra vette.

A vezess.hu által prezentált cikkből kiderül, hogy egy helyi ember megunta a Freiburg közelében található körforgalomban körözgető fickót és rendőröket hívott.

A zsaruknak ugyan tetszett a bolondos ötlet, de szabálykövető németként véget vetettek az értelmetlen rekordkísérletnek. A KRESZ német megfelelője, az StVO 30. paragrafusa szerint ugyanis a céltalan fel-alá közlekedés büntethető, ezt pedig abba a kategóriába sorolták.

Az unatkozó motoros persze így is elérte célját, hiszen bekerült a hírekbe, a videóját pedig megtekintették 8 nap alatt csaknem 117 ezren.

Ráadásul büntetést sem kapott a hős rekorder, pedig az akció 100 eurójába is kerülhetett volna, de a vajszívű rendőrök hazaküldték egy kis figyelmeztetéssel.