Magyar Péter a magyar pénzért megy Brüsszelbe: megszólalt az EU szóvivője

Hétfőn, a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján, kérdésre válaszolva Olof Gill közölte: mivel a szerdai tárgyalás egy miniszterelnök-jelölttel zajlik majd, az Európai Bizottság nem közöl részleteket annak tartalmáról azon túl, amiről már korábban tájékoztatott, vagyis azt, hogy az új magyar kormány delegációival folytatott találkozók teljes mértékben a Magyarországnak szánt uniós források feloldását szolgáló érdemi előrelépésekre összpontosítanak.

Az Európai Bizottság álláspontja nagyon egyszerű: strukturált és célzott módon szeretne együttműködni a hivatalba lépő magyar kormánnyal, hogy a lehető legkorábbi szakaszban minden szükséges intézkedés megtörténjen annak érdekében, hogy Magyarország népe, amelynek a javára ezeket az alapokat szánták, a lehető legkorábban részesülhessen belőlük - tette hozzá válaszában az uniós szóvivő.

A Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, elvárja, hogy május 15-20. között Brüsszelben alá tudjanak írni egy olyan politikai megállapodást, amelynek alapján augusztus 31-ig módosítják a szükséges jogszabályokat, hogy átutalhassák a Magyarországnak járó pénzeket.