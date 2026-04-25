2026. április 25. szombat Márk
Sanghaj, 2017. április 19.Egy Volkswagen ID Crozz elektromos szabadidőautó (SUV) a 17. Sanghaji Nemzetközi Autószalonon 2017. április 19-én, a kínai nagyvárosban tartott tíznapos járműipari szakkiállítás nyitónapján. (MTI/EPA/Sherwin)
Vetélytárs, de partner is Kína a német autógyártók számára

Infostart

Sorra érkeztek a hírek az elmúlt hónapokban a német autógyártás válságáról, különös tekintettel a Volkswagenre. A világ egyik vezető autógyára egymás után hozta a költségcsökkentő intézkedéseket, kezdve több tízezer munkahely tervezett beszüntetésétől a globális értékesítés visszafogásáig. Ezúttal viszont a konszern legfőbb a vetélytársat, Kínát kívánja lenyűgözni.

Ahhoz immár semmi kétség nem fér, hogy az ázsiai óriás a világ legnagyobb autóipari szereplője. Ezt demonstrálja, hogy a pénteken megnyílt Pekingi Nemzetközi Autókiállításon a Volkswagen mellett a BMW is „bizonyítani” akar.

A helyszínen nyilatkozott a Volkswagen-csoport vezérigazgatója; Oliver Blume elsősorban nem a konkurenciaharcot emlegette, hanem a kínai vetélytársat méltatta.

„A Volkswagen tanult Kínától”

– idézi a céget 2020 óta irányító vezérigazgató szavait a német sajtó. Blume szerint a tanulás segítette a konszern fejlődését, és ennek kapcsán a múlt évet említette. Utalt az innováció fontosságára, illetve sebességére, valamint a technológiai szint fejlesztésére.

Az együttműködés pozitív hatással van arra, hogy a Volkswagen-csoport „jövőálló” legyen, amit a világ más régióiban is hasznosítani tud – utalt a kínai elektromos autókat gyártó Xpenggel való kooperációra, valamint az Anhuj tartományi Hofejben létesített fejlesztő központra. A Volkswagen autói ott mostantól teljes mértékben fejleszthetők, gyárthatók és tesztelhetők lesznek – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A német hírportálok arról is beszámoltak minap, hogy a BMW is kínai partnerekre „támaszkodik”, például a Momenta technológia vállalatra. Az együttműködés „hozománya” egy új generációs autómodell, amelyet most népszerűsítenek a kínai piacon.

Egy kínai autóipari szakértő úgy értékelte, hogy a német gyártók technológiailag utolérték kínai vetélytársaikat. Ez azonban nem elegendő. Utalt arra, hogy a verseny a kínai piacon rendkívül intenzív, és a kínai gyártók gyors ütemben erősödnek. Mellettük szól az is, hogy a német autók drágábbak, mint a kínaiak. Ez vonatkozik a luxusautók piacára is.

németország

kína

volkswagen

autógyártás

bmw

Az új egészségügyi miniszter szerint az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban"

A Batthyány–Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért strukturális átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szombati Facebook-bejegyzésében az életmentő kezelésekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai és etikai döntéshozatal megnyugtató alapokra helyezésének fontosságát hangsúlyozta.
 

Kiürültek a fegyverraktárak: évtizedes tabukat döntve jöhet a segítség Amerikának

Több évtizedes hagyományt megtörve Japán úgy döntött, hogy jelentős engedményeket vezet be a fegyverek eladására. Ezzel a keleti katonai hatalom berobbanhat a piacra, máris egy sor ország érdeklődik Tokióban a lehetőségek felé, vásárlások és együttműködések terén is növekedhet a szerepe. A lépés ugyanakkor veszélyek sorával fenyeget, kifejezetten a szomszédos Kína veheti rossz néven az ország belépését a globális fegyverpiacra. A szigetország mégis hosszú évtizedek politikáját felrúgva szakít a pacifizmussal, a geopolitikai realitás már nem kedvezett tovább a gondolkodásnak.

Hatalmas rekordra készül a londoni maraton titkos favoritja: vajon megállítja bárki?

Szakértők szerint a tavalyi győztes, a kenyai Sabastian Sawe a világcsúcs megdöntésének reményével áll rajthoz a vasárnapi londoni maratonon.

Iran's foreign minister in Islamabad for talks as US envoys set to travel to Pakistan

No meeting is planned between Iran and the US, according to an Iranian official. Donald Trump says Tehran is "making an offer and we'll have to see".

