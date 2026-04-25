Vetélytárs, de partner is Kína a német autógyártók számára

Ahhoz immár semmi kétség nem fér, hogy az ázsiai óriás a világ legnagyobb autóipari szereplője. Ezt demonstrálja, hogy a pénteken megnyílt Pekingi Nemzetközi Autókiállításon a Volkswagen mellett a BMW is „bizonyítani” akar.

A helyszínen nyilatkozott a Volkswagen-csoport vezérigazgatója; Oliver Blume elsősorban nem a konkurenciaharcot emlegette, hanem a kínai vetélytársat méltatta.

„A Volkswagen tanult Kínától”

– idézi a céget 2020 óta irányító vezérigazgató szavait a német sajtó. Blume szerint a tanulás segítette a konszern fejlődését, és ennek kapcsán a múlt évet említette. Utalt az innováció fontosságára, illetve sebességére, valamint a technológiai szint fejlesztésére.

Az együttműködés pozitív hatással van arra, hogy a Volkswagen-csoport „jövőálló” legyen, amit a világ más régióiban is hasznosítani tud – utalt a kínai elektromos autókat gyártó Xpenggel való kooperációra, valamint az Anhuj tartományi Hofejben létesített fejlesztő központra. A Volkswagen autói ott mostantól teljes mértékben fejleszthetők, gyárthatók és tesztelhetők lesznek – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A német hírportálok arról is beszámoltak minap, hogy a BMW is kínai partnerekre „támaszkodik”, például a Momenta technológia vállalatra. Az együttműködés „hozománya” egy új generációs autómodell, amelyet most népszerűsítenek a kínai piacon.

Egy kínai autóipari szakértő úgy értékelte, hogy a német gyártók technológiailag utolérték kínai vetélytársaikat. Ez azonban nem elegendő. Utalt arra, hogy a verseny a kínai piacon rendkívül intenzív, és a kínai gyártók gyors ütemben erősödnek. Mellettük szól az is, hogy a német autók drágábbak, mint a kínaiak. Ez vonatkozik a luxusautók piacára is.