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Tihany és a Tihanyi Bencés Apátság látképe napfelkeltekor 2020. május 16-án. Előtérben a Belső-tó, háttérben a Balaton.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Befejeződött a tihanyi tó takarítása, ám van egy kis bökkenő

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Május utolsó hétvégéjén megdöbbentő látvány fogadta a tihanyi Belső-tóhoz érkezőket: a víz természetes oxigénhiánya miatt rengeteg hal – köztük főleg invazív ezüstkárászok – pusztult el és sodródott a parthoz. Mostanra elkészült a tó megtisztítása, ám a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság egyelőre nem oldotta fel a környéken a lezárást – nyomós indokok miatt.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a múlt hét végén sokkoló látvány fogadta a tihanyi Belső-tóhoz érkezőket: tömeges halpusztulás volt tapasztalható. A szakemberek szerint az oxigénhiányos állapotot elsősorban természetes folyamatok idézték elő: a sekély, zárt tavakban a felmelegedő víz, a szerves anyagok bomlása és az időjárási körülmények együttes hatása jelentősen csökkentheti a víz oxigéntartalmát.

Mostanra viszont lezárult a tó tisztítása – adta hírül a sonline.hu. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság gyorsan reagált, és a kárelhárítás részeként eltávolította az elhullott állományt. Hozzátették, szerencsére azóta nem volt tapasztalható tömeges halpusztulás.

Fontos viszont tudni, hogy bár a tó környéke tiszta, a lezárás egyelőre érvényben marad. A szakemberek két nyomós okot is említenek: egyrészt a parton maradt, magas agyagtartalmú iszapréteg veszélyesen ragadós és csúszós, ami könnyen balesetet okozhat. Másrészt a vízparti sávban éppen most nevelik a fiókáikat a védett, ritka parti madarak, a nyugalmuk megóvása érdekében pedig a nemzeti park arra kér mindenkit, hogy a kijelölt utakon kívül ne lépjenek be a területre.

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Kezdőlap    Belföld    Befejeződött a tihanyi tó takarítása, ám van egy kis bökkenő

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