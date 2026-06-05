Mint arról az Infostart is beszámolt, a múlt hét végén sokkoló látvány fogadta a tihanyi Belső-tóhoz érkezőket: tömeges halpusztulás volt tapasztalható. A szakemberek szerint az oxigénhiányos állapotot elsősorban természetes folyamatok idézték elő: a sekély, zárt tavakban a felmelegedő víz, a szerves anyagok bomlása és az időjárási körülmények együttes hatása jelentősen csökkentheti a víz oxigéntartalmát.

Mostanra viszont lezárult a tó tisztítása – adta hírül a sonline.hu. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság gyorsan reagált, és a kárelhárítás részeként eltávolította az elhullott állományt. Hozzátették, szerencsére azóta nem volt tapasztalható tömeges halpusztulás.

Fontos viszont tudni, hogy bár a tó környéke tiszta, a lezárás egyelőre érvényben marad. A szakemberek két nyomós okot is említenek: egyrészt a parton maradt, magas agyagtartalmú iszapréteg veszélyesen ragadós és csúszós, ami könnyen balesetet okozhat. Másrészt a vízparti sávban éppen most nevelik a fiókáikat a védett, ritka parti madarak, a nyugalmuk megóvása érdekében pedig a nemzeti park arra kér mindenkit, hogy a kijelölt utakon kívül ne lépjenek be a területre.