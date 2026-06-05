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Nyitókép: Cravetiger/Getty Images

Visszafogottabb ipari adat érkezett

Infostart / MTI

A kiugróan erős márciusi növekedés után áprilisban 1,1 százalékkal csökkent az ipari termelés az előző havihoz képest, és 0,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Márciusban még 3,1 százalékos szezonálisan és munkanappal kiigazított havi, és a nyers adat szerint 6,7, munkanappal korrigálva 3,7 százalékos éves növekedést mért a statisztika.

Áprilisban a munkanaphatástól megtisztított éves index megegyezik a kiigazítatlannal.

Az első becslés alapján a KSH pusztán annyit közölt, hogy a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Az éve első négy hónapjában az ipari termelés 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában, mivel az első két hónapban még visszaesett a kibocsátás.

Az ipari termelés áprilisi részletes adatait jövő pénteken, 1únius 12-én teszi közzé második becslése alapján a KSH.

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