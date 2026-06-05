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A román Katasztrófavédelmi Fõfelügyelõség (ISU) által közreadott képen lángol egy panelház teteje, amelyre robbanótöltettel ellátott drón zuhant a kelet-romániai Galatiban, az ukrán határ közelében 2026. május 29-én hajnalban. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerõbõl, illetve a helyszínre érkezõ katasztrófavédelmi erõk segítségével, közülük ketten könnyebben megsérültek.
Nyitókép: MTI/Román Katasztrófavédelmi Fõfelügyelõség

Most tengeri drón robbant Romániában – videó

Infostart / MTI

Felrobbant egy tengeri drón pénteken Romániában, a konstancai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében, nincsenek áldozatok – közölte a román védelmi minisztérium. Szakértők azt valószínűsítették, hogy GPS-szel irányított ukrán gyártmányú szerkezetről van szó.

A robbanás akkor következett be, amikor a hatóságok már lezárták a környéket, és a drónt a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a parti őrség és a minisztérium szakemberei vizsgálták.

A tárca cáfolta azt a feltételezést, hogy a drón valamely romániai hadgyakorlatról került volna a kikötőbe. A román védelmi minisztérium szerint

az ukrajnai háborúban használt távirányított szerkezetekhez hasonló drónról van szó, amely azt követően robbant fel, hogy működésbe lépett az önmegsemmisítő rendszere.

A kikötőt a hatóságok lezárták. Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára közölte, hogy a robbanás után üzenetet küldtek a mobiltelefonokra, amelyben arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy hagyják el a környéket, vonuljanak fedezékbe, ha újabb robbanás következne be. A rohammentő szolgálat két helikopterét küldték a helyszínre, hogy átkutassa a kikötő környékét, abból a feltételezésből kiindulva, hogy „ha volt egy drón, több is lehet” –magyarázta az államtitkár.

A román média beszámolói szerint

a kikötőben megfeneklett, mintegy 7-8 méter hosszú drónt hajnalban fedezték fel az ARSVOM munkatársai, a robbanás pedig 10 óra 30 perckor következett be.

Az olajtermináltól alig 500 méternyire megfeneklett drónról készült fotók alapján a hírtelevíziók által megszólaltatott katonai szakértők azt valószínűsítették, hogy GPS-szel irányított ukrán gyártmányú szerkezetről van szó.

A román államfő útban Montenegró felé értesült arról, hogy tengeri drón robbant a konstancai kikötőben. Nicusor Dan Facebook-bejegyzésében rámutatott, hogy a hatóságok legfontosabb szempontja az volt, hogy megelőzzék a személyi sérüléseket, ami a jelek szerint sikerült. Másik prioritás a kikötői infrastruktúra biztonságba helyezése volt.

A román államfő kiemelte: ez már a második jelentős biztonsági incidens a héten, miután

szerdán tengeri akna sodródott a román tengerpartra, az előző héten pedig Galatiban csapódott be orosz drón egy lakóépületbe.

„A Románia szomszédságában zajló katonai konfliktus miatt nyilvánvaló, hogy a biztonsági helyzet nagyon érzékeny, ezért továbbra is magas szintű éberséget fogunk fenntartani. Az ilyen különösen súlyos helyzetek az Oroszország által Ukrajna ellen indított agressziós háború közvetlen következményei. A NATO fekete-tengeri tagállamaként továbbra is szorosan együttműködünk szövetségeseinkkel, és minden szükséges intézkedést meg fogunk tenni állampolgáraink és nemzeti érdekeink védelme érdekében” – írta közösségi oldalán a román államfő.

(Nyitóképünkön: május 29-én a romániai Galatiban egy panelházba csapódott be egy orosz drón)

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Kezdőlap    Külföld    Most tengeri drón robbant Romániában – videó

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