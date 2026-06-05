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A Netflix streamingszolgáltató N-betűs logója színes csíkos háttér előtt.
Nyitókép: Unsplash

Már válogatni se kell majd a Netflixen, erre is jön egy AI

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Mesterséges intelligenciát vet be a Netflix, hogy segítse a felhasználókat az eligazodásban a platformra felkerülő egyre több tartalom között.

Elizabeth Stone, a Netflix technológiai igazgatója a San Franciscó-i Bloomberg Tech konferencián bejelentette: a streamingszolgáltató mesterséges intelligenciával segítené a felhasználóit a platformon elérhető, egyre áttekinthetetlenebb tartalomkínálatban való eligazodásban – írja a Bloomberg híradása nyomán a Portfolio.

Az igazgató szerint a generatív mesterséges intelligencia személyre szabottabb és interaktívabb élményt tesz lehetővé a műsorválasztás során. A fejlesztésekkel a Netflix hatékonyabban szeretné kezelni azt a növekvő felhasználói frusztrációt, amelyet a hatalmas kínálat bősége okoz.

A platform jelenleg is alkalmaz AI-t és beszélt nyelv-feldolgozást annak feltérképezésére, hogy a nézők éppen milyen hangulatban vannak, és mihez lenne kedvük. Emellett egy olyan hangalapú felhasználói felületet is tesztelnek, amely a korábbi megtekintési előzményeket és felhasználói igényeket ötvözi egyéb tényezőkkel, például a felkapott tartalmakkal, hogy a lehető legpontosabb, egyedi ajánlásokat nyújthassa.

Elizabeth Stone az eseményen hangsúlyozta: a személyre szabott ajánlások régóta a Netflix egyik legfőbb erősségét jelentik, a vállalat célja pedig az, hogy ezen a területen továbbra is az élvonalban maradjon.

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