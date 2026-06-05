Legendás vezető távozik a Máltai Szeretetszolgálattól

A karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Vecsei Miklós a szeretetszolgálat elnökségének csütörtökön tartott ülésén jelentette be lemondását.

Azt írták, hogy Vecsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során előbb a hajléktalanellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított Jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is igényt tart Vecsei Miklós tudására és tapasztalataira, egyebek között az általa életre hívott, a felzárkózó településeken megtermelt termékeket kínáló, Budapesten és Szécsényben működő FeteKert kávézót és mintaboltot irányítja majd.

(Nyitóképünkön: Vecsei Miklós az InfoRádió Arénájában 2025. december 22-én)