ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.22
usd:
304.11
bux:
131452.7
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Leonyid Paszecsniknak, a Luhanszki terület kormányzójának a Telegram-csatornája által videófelvételrõl készített kép egy ukrán légicsapásban súlyosan megrongálódott kollégumról az Ukrajnától elcsatolt luhanszki régióban fekvõ Sztarobilszkben 2026. május 22-én. A támadásban, több mint harmincan megsebesültek.
Nyitókép: MTI/AP/Leonyid Paszecsnik Telegram-csatornája

Elképesztő összeget költ fegyverre Ukrajna az európai hitelből

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ukrán parlament (Verhovna Rada) csütörtökön ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást. A tervek szerint az összegből 60 milliárd eurót a hadiiparra fordítanak.

A megállapodás ratifikálásáról szóló törvénytervezetet a 450 fős parlamentben 298 képviselő támogatta.

„A megállapodás meghatározza a 90 milliárd eurós kölcsön jogi kereteit. Az összegből 60 milliárd euró Ukrajna hadiipari potenciáljára, 30 milliárd pedig a költségvetés támogatására fordítandó” – mondta Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a Verhovna Rada ülésén.

A miniszter szerint Ukrajna idén 28,3 milliárd eurót kap fegyverzet vásárlására, 16,7 milliárd eurót pedig makrofinanciális támogatásként.

Marcsenko szerint Ukrajna csak akkor fizeti vissza a kölcsönt, ha Oroszország kifizeti a háborús jóvátételt.

Ivanna Klimpus-Cincadze, az ukrán parlament európai uniós integrációjának kérdéseivel foglalkozó parlamenti bizottság elnöke, az ellenzéki Európai Szolidaritás párt frakciójának tagja megjegyezte: azáltal, hogy a parlamentnek csak magát a megállapodást kell ratifikálnia, de egyebek mellett az azzal kapcsolatos adóügyi változtatásokat viszont nem, az elnök és a kormány a törvényhozásra hárítja a felelősséget.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök aláírta az elfogadott törvénytervezetet, amelyet haladéktalanul elküldenek aláírásra az államfőnek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Elképesztő összeget költ fegyverre Ukrajna az európai hitelből

oroszország

ukrajna

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zsidai Zoltán Roy: a versenytársaink a turizmust kivették a politikai közegből

Zsidai Zoltán Roy: a versenytársaink a turizmust kivették a politikai közegből

Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosát, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke a turizmus és vendéglátás magyarországi helyzetéről, prioritásairól beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Érdekes összehasonlítást tett a pincérek budapesti és londoni keresete között.
BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

A kormány nyugtat: fizetnek a BL-döntőre, nem lesz fennakadás a Balásy-ügy miatt a rendezésben

Így erősít a BKK a budapesti BL-döntő időszakában

Elképesztő készültség a BL-döntő idején Párizsban, zavargásokra készül a francia rendőrség

Itt a közlekedési káosz, Budapest fő ütőerein vannak lezárások – térkép

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rábólintottak: egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy új ország csatlakozzon az Európai Unióhoz

Rábólintottak: egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy új ország csatlakozzon az Európai Unióhoz

Izland parlamentje csütörtökön megszavazta, hogy augusztus 29-én népszavazást tartsanak a csatlakozási tárgyalások újraindításáról az Európai Unióval.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő iramot diktálnak a kínai autógyártók: a nyugati riválisok egyre nagyobb bajban vannak

Elképesztő iramot diktálnak a kínai autógyártók: a nyugati riválisok egyre nagyobb bajban vannak

A kínai autógyártók olyan tempóban húznak el a nyugati, japán és dél-koreai riválisaiktól, hogy azok kénytelenek gyökeresen újragondolni a Kína-stratégiájukat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 20:45
Iszlamista terrorista késelt a svájci pályaudvaron
2026. május 28. 20:25
Meghosszabbította a tűzszünetet Irán és Amerika a csapásváltás ellenére is
×
×