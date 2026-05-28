Elképesztő összeget költ fegyverre Ukrajna az európai hitelből

A megállapodás ratifikálásáról szóló törvénytervezetet a 450 fős parlamentben 298 képviselő támogatta.

„A megállapodás meghatározza a 90 milliárd eurós kölcsön jogi kereteit. Az összegből 60 milliárd euró Ukrajna hadiipari potenciáljára, 30 milliárd pedig a költségvetés támogatására fordítandó” – mondta Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a Verhovna Rada ülésén.

A miniszter szerint Ukrajna idén 28,3 milliárd eurót kap fegyverzet vásárlására, 16,7 milliárd eurót pedig makrofinanciális támogatásként.

Marcsenko szerint Ukrajna csak akkor fizeti vissza a kölcsönt, ha Oroszország kifizeti a háborús jóvátételt.

Ivanna Klimpus-Cincadze, az ukrán parlament európai uniós integrációjának kérdéseivel foglalkozó parlamenti bizottság elnöke, az ellenzéki Európai Szolidaritás párt frakciójának tagja megjegyezte: azáltal, hogy a parlamentnek csak magát a megállapodást kell ratifikálnia, de egyebek mellett az azzal kapcsolatos adóügyi változtatásokat viszont nem, az elnök és a kormány a törvényhozásra hárítja a felelősséget.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök aláírta az elfogadott törvénytervezetet, amelyet haladéktalanul elküldenek aláírásra az államfőnek.