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Budapest, 2026. április 7.A Demokratikus Koalíció választási plakátjai Budapesten 2026. április 7-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Tényleg véget érhet a választási vadplakátok kora? – Egy törvényjavaslat részletei

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Olyan törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza Párt, ami végleg leszámolna a fákra, villanyoszlopokra, és úgy egyébként bármire ideiglenesen kihelyezett választási plakátokkal. A javaslat értelmében a jövőben csak a kifejezetten hirdetési célra létrehozott felületeken lehetne kampányplakátokat kihelyezni, mert „amúgy sem ezek győzik meg az embereket”.

Megszüntetné a nem direkt hirdetési célt szolgáló felületeken, politikai kampány céljából való plakátok elhelyezését a Tisza Párt. Bódis Kriszta, Tárkányi Zsolt és Csontos Bence benyújtott egy törvényjavaslatot ezek beszüntetésére – írja az Index.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint amúgy sem ezeken a plakátokon dől el egy választás kimenetele, bejegyzésében azt írta: „Ha valami bebizonyosodott a legutóbbi választáson, az az, hogy az országot elárasztó plakátrengeteg és a választási eredmény között nincs közvetlen ok-okozati összefüggés”. Megjegyezte, ha így lenne, a Demokratikus Koalíció is ott lenne a Parlamentben.

A miniszter szerint brutális vizuális szennyezést és konkrét műanyag környezetszennyezést okoz a választási plakáterdők gyakorlata, azonban ennek most vége lehet. Bejegyzésében kiemelte, a törvényjavaslat értelmében mostantól nem lehet villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy fákon „vadplakátokat” elhelyezni a választási időszakban sem. Hozzáfűzte, hogy a direkt hirdetési célt szolgáló felületeken megjelenhetnek a választási plakátok.

A miniszter a bejegyzés végén hangsúlyozta, hogy a javaslat annak kíván véget vetni, hogy az ország egy „összefüggő politikai hirdetési felületté” váljon a választás előtti kampány előtt.

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Kezdőlap    Belföld    Tényleg véget érhet a választási vadplakátok kora? – Egy törvényjavaslat részletei

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