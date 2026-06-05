Tényleg véget érhet a választási vadplakátok kora? – Egy törvényjavaslat részletei

Megszüntetné a nem direkt hirdetési célt szolgáló felületeken, politikai kampány céljából való plakátok elhelyezését a Tisza Párt. Bódis Kriszta, Tárkányi Zsolt és Csontos Bence benyújtott egy törvényjavaslatot ezek beszüntetésére – írja az Index.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint amúgy sem ezeken a plakátokon dől el egy választás kimenetele, bejegyzésében azt írta: „Ha valami bebizonyosodott a legutóbbi választáson, az az, hogy az országot elárasztó plakátrengeteg és a választási eredmény között nincs közvetlen ok-okozati összefüggés”. Megjegyezte, ha így lenne, a Demokratikus Koalíció is ott lenne a Parlamentben.

A miniszter szerint brutális vizuális szennyezést és konkrét műanyag környezetszennyezést okoz a választási plakáterdők gyakorlata, azonban ennek most vége lehet. Bejegyzésében kiemelte, a törvényjavaslat értelmében mostantól nem lehet villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy fákon „vadplakátokat” elhelyezni a választási időszakban sem. Hozzáfűzte, hogy a direkt hirdetési célt szolgáló felületeken megjelenhetnek a választási plakátok.

A miniszter a bejegyzés végén hangsúlyozta, hogy a javaslat annak kíván véget vetni, hogy az ország egy „összefüggő politikai hirdetési felületté” váljon a választás előtti kampány előtt.