Poszt a letartóztatott polgármestertől: ki fog derülni az igazság, a szervek bedőltek egyes vallomásoknak

Elrendelte a bíróság Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását.

Az ügyészség indítványa alapján rajtuk kívül letartóztatásba kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, két momentumos politikus és két cégvezető.

A gyanú szerint az érintettek ciklusokon átívelő módon vesztegetési pénzeket fogadtak el.

Az ügyben csütörtök késő este Őrsi Gergely hivatalban lévő polgármester a Facebookon posztolt, konkrétumok említése nélkül arról értekezik, hogy ki fog derülni az igazság, a II. kerületi önkormányzat működik, minden feladatát zökkenőmentesen ellátja.

„Szeretném nyilvánvalóvá tenni: minden körülmények között tartom magam eskümhöz és ahhoz a vállaláshoz, hogy számomra a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. Tudom, hogy saját szemükkel látták, tapasztalták az elmúlt években, hogy eddig is ezért dolgoztam, és ez most sem változik meg” – fogalmaz Őrsi Gergely, aki biztos tudásáról ír az ügyben, hogy esküje és lelkiismerete szerint mindig a törvényeknek megfelelően járt el.

Felháborítja és egyben el is szomorítja, hogy „sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás”, de ez szerinte nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni, átmeneti állapot, hogy az igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek egyes vallomások tartalmának.

A vele szembeni gyanúsítás „teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Ennek kívánunk érvényt szerezni a jövőben” – fogalmaz még a polgármester.

Posztját a polgármester védőügyvédje közvetítésével tették közzé. Ezrével lájkolják és százával osztják tovább a kerületvezető kedvelői, kommentek százai biztosítják támogatásukról Őrsi Gergelyt.