Gyalázatos rongálás nyomait tüntették el a Tisza-tónál – ilyen most a helyszín

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság helyreállította az Óhalászi-szigeten található emlékművet, amelyet tavaly ősszel rongáltak meg ismeretlen elkövetők. A Tisza-tó egyik fontos történelmi emlékhelyéről akkor letörték és ellopták a kőoszlop tetején álló vaskeresztet.

A Tisza-tó egyik fontos történelmi emlékhelye az egykori Tiszahalász település lakóinak állít emléket.

A rongálás tavaly októberben vált ismertté – emlékeztetett a heol.hu. Az igazgatóság akkor közölte, hogy az emlékmű jelentős eszmei értéket képvisel a tározó környezetében élők számára, ezért a kereszt pótlása mellett rendőrségi feljelentést is tettek ismeretlen tettes ellen. Az eset nagy felháborodást váltott ki, többen értetlenül álltak azelőtt, hogy valaki egy történelmi emlékhelyet gyalázzon meg.

A legkorábbi, 1261-ből származó egyházi dokumentum szerint halászatból, vadászatból és állattartásból élő emberek lakták Tiszahalász települést, amely a Tisza szeszélyes vízjárása miatt többször szenvedett károkat. 1876. március 24-én a szőke folyó átszakította a taskonyi gátat és az árvíz hét falut döntött romba, többek közt az ártéren fekvő Tiszahalászt. A kőkereszt emlékeztet arra, hogy valamikor emberek éltek itt.

A mostani helyreállítással ismét teljes lett az emlékhely, amely a Tisza-tó történetének egyik különleges és megrendítő mementója.

(A nyitóképen a megrongált emlékmű látható.)