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Műanyag palckól vizet iszik egy nő.
Nyitókép: Getty Images/kieferpix

Nehéz helyzetbe hozza a vb-szurkolókat a FIFA

Infostart / MTI

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kitiltotta a műanyag palackokat a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság stadionjaiból.

A FIFA tájékoztatása szerint a szurkolók biztonsági okokból nem vihetik be magukkal az újrahasznosítható italtárolókat az arénákba. Ugyanez vonatkozik az üvegpalackokra, poharakra, kulacsokra és egyéb tartályokra, mivel

a világszervezet attól tart, hogy az eldobált tárgyak sérüléseket okozhatnak a nézőknek vagy a játékosoknak.

Korábbi elképzelés szerint az üres, átlátszó műanyag palackokat még engedélyezték volna a lelátókon.

Egyelőre nem tudni, hogy a közönség miként juthat vízhez a meccsek közben a tribünökön, ami már csak azért is lényeges lenne, mert bizonyos helyszíneken komoly hőségre lehet számítani.

A 48 csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.

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