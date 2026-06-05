Vitézy Dávid a kormányzati tájékoztatón: le is kell hívnunk és el is kell számolnunk az uniós pénzt augusztus végéig – percről percre

2026.06.05. 10:22 HÉV-csere, vonatcsere Vitézy Dávid: szentendrei, csepeli, ráckevei HÉV-beszerzés jön, akadálymentes, klímás szerelvények jönnek. A vasúti IC-k is új vonatokkal gazdagodnak, várhatóan 35 szerelvénnyel.

2026.06.05. 10:21 2 milliárd euró a vállalkozásoknak, bérlakásokra és kollégiumokra Vitézy Dávid: 20 százalékos önerős pályázat indul bérlakásokra, kollégiumokra, és vállalkozásoknak is jutnak majd források, ennek részleteivel később jelentkezünk, a következő hónapokban.

2026.06.05. 10:19 Márfél milliárd euró... Vitézy Dávid: ...jut az elektromos hálózat fejlesztésére, hogy bírja az új energiát is fogadni, augusztus 31-ig tőkeemelést hajt végre uniós pénzből a kormány az MFB-ben, majd pályázat jön, ezen Kapitány István miniszter dolgozik.

2026.06.05. 10:15 A EU-pénzek részletei Vitézy Dávid: egy új tervben kell letisztázni, mire tudjuk és lehet felhasználni a pénzt, a tervnek kell tartalmaznia a részleteket is, majd véleményezés jön, az EU pedig még nyáron rábólinthat a felhasználásra, így lehet augusztus végéig lehívni a pénzt, és fel is használni. Teljesen új tervet kellett írnunk, hogy ne bukjuk el a pénz háromnegyedét, az Orbán-kormány általi dokumentumok alapján csak a negyede volt a pénznek nyerhető. A helyreállítási alap (rrf) mögött lévő pénzeket a kormánynak kellett megfinanszíroznia. Történik unióspénz-átkönyvelés is, a kormány többet tud költeni közlekedésre, környezetvédelemre, humáninfrastruktúra-fejlesztésre, digitalizációra, zöld átállásra, korábbi pénzek új pántlikát kapnak.

2026.06.05. 10:13 Két feladat Vitézy Dávid: két feladat állt a kormány előtt, az egyik, hogy miként lehet megmenteni a pénzeket, amelyek egy részét más tagállamok már felhasználták, a másik, hogy miként tudunk megfelelni a 27 szupermérföldkőnek, amelyet az EU elvár. A szupermérföldkő-törvényt az igazságügyi miniszter a jövő héten benyújtja.

2026.06.05. 10:09 Mire, hogyan – emlékeztető 4,4 milliárd eurónyi pénz kohéziós forrás, amelyet közlekedési fejlesztésekre, egészségügyre, szociális beruházásokra, környezetvédelemre, kis- és középvállalkozások támogatására lehet költeni.

2,2 milliárd euró oktatásra, ezen belül elsősorban a felsőoktatás fejlesztésére és kutatásra fordítható.

Közel 4 milliárd euró lenne elszámolható olyan megvalósuló vagy később megvalósítandó projektekre, amelyek növelnék a magyar költségvetés mozgásterét, és lehetővé tennék további beruházások elindítását.

1,5 milliárd eurót fordíthatunk elektromoshálózat-fejlesztésre, így folytatni lehet a napelemek és szélerőművek telepítését, tároló- és kiegyenlítőkapacitások kialakítására, és ezzel olcsóbb áramhoz juthatnak a magyar vállalatok.

Közel 2 milliárd euróból vásárolhatunk majd új vonatokat, új IC- és elővárosi vasúti szerelvényeket a jelenleg drágán lízingelt használt mozdonyok helyett.

Digitális technológiai fejlesztésekről is megállapodtak, erre nem mondott összeget a kormányfő.

Több milliárd euró értékben kis- és középvállalkozói programokat is támogathatunk, ebben vannak támogató és hitelrészek is.

600–800 millió euró juthat lakhatási célokra, amely Magyar Péter szerint a multiplikátorhatás miatt akár ötször ekkora finanszírozási lehetőséget teremthetne új otthonok építésére.

2026.06.05. 10:08 Uniós pénzek Vitézy Dávid: néhány hét alatt készítettük elő az EU-s politikai megállapodást, 6000 milliárd forint érkezik Magyarországra, mindenki számára érezhető, látható fejlődés jön a pénzből.