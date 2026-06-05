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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vitézy Dávid a kormányzati tájékoztatón: le is kell hívnunk és el is kell számolnunk az uniós pénzt augusztus végéig – percről percre

Infostart

A közlekedési és beruházásügyi miniszter a péntek délelőtti kormányzati sajtótájékoztató vendége és talán legfontosabb szereplője, a kormányszóvivők mellett ugyanis ő tájékoztat a csütörtöki kormányülés részleteiről, ezek között az uniós pénzek hazahozataláról, beruházásokról és közlekedésfejlesztési ügyekről is. Tartson velünk – percről percre!

2026.06.05. 10:22

HÉV-csere, vonatcsere

Vitézy Dávid: szentendrei, csepeli, ráckevei HÉV-beszerzés jön, akadálymentes, klímás szerelvények jönnek. A vasúti IC-k is új vonatokkal gazdagodnak, várhatóan 35 szerelvénnyel.

2026.06.05. 10:21

2 milliárd euró a vállalkozásoknak, bérlakásokra és kollégiumokra

Vitézy Dávid: 20 százalékos önerős pályázat indul bérlakásokra, kollégiumokra, és vállalkozásoknak is jutnak majd források, ennek részleteivel később jelentkezünk, a következő hónapokban.

2026.06.05. 10:19

Márfél milliárd euró...

Vitézy Dávid: ...jut az elektromos hálózat fejlesztésére, hogy bírja az új energiát is fogadni, augusztus 31-ig tőkeemelést hajt végre uniós pénzből a kormány az MFB-ben, majd pályázat jön, ezen Kapitány István miniszter dolgozik.

2026.06.05. 10:15

A EU-pénzek részletei

Vitézy Dávid: egy új tervben kell letisztázni, mire tudjuk és lehet felhasználni a pénzt, a tervnek kell tartalmaznia a részleteket is, majd véleményezés jön, az EU pedig még nyáron rábólinthat a felhasználásra, így lehet augusztus végéig lehívni a pénzt, és fel is használni. Teljesen új tervet kellett írnunk, hogy ne bukjuk el a pénz háromnegyedét, az Orbán-kormány általi dokumentumok alapján csak a negyede volt a pénznek nyerhető. A helyreállítási alap (rrf) mögött lévő pénzeket a kormánynak kellett megfinanszíroznia. Történik unióspénz-átkönyvelés is, a kormány többet tud költeni közlekedésre, környezetvédelemre, humáninfrastruktúra-fejlesztésre, digitalizációra, zöld átállásra, korábbi pénzek új pántlikát kapnak.

2026.06.05. 10:13

Két feladat

Vitézy Dávid: két feladat állt a kormány előtt, az egyik, hogy miként lehet megmenteni a pénzeket, amelyek egy részét más tagállamok már felhasználták, a másik, hogy miként tudunk megfelelni a 27 szupermérföldkőnek, amelyet az EU elvár. A szupermérföldkő-törvényt az igazságügyi miniszter a jövő héten benyújtja.

2026.06.05. 10:09

Mire, hogyan – emlékeztető

  • 4,4 milliárd eurónyi pénz kohéziós forrás, amelyet közlekedési fejlesztésekre, egészségügyre, szociális beruházásokra, környezetvédelemre, kis- és középvállalkozások támogatására lehet költeni.
  • 2,2 milliárd euró oktatásra, ezen belül elsősorban a felsőoktatás fejlesztésére és kutatásra fordítható.
  • Közel 4 milliárd euró lenne elszámolható olyan megvalósuló vagy később megvalósítandó projektekre, amelyek növelnék a magyar költségvetés mozgásterét, és lehetővé tennék további beruházások elindítását.
  • 1,5 milliárd eurót fordíthatunk elektromoshálózat-fejlesztésre, így folytatni lehet a napelemek és szélerőművek telepítését, tároló- és kiegyenlítőkapacitások kialakítására, és ezzel olcsóbb áramhoz juthatnak a magyar vállalatok.
  • Közel 2 milliárd euróból vásárolhatunk majd új vonatokat, új IC- és elővárosi vasúti szerelvényeket a jelenleg drágán lízingelt használt mozdonyok helyett.
  • Digitális technológiai fejlesztésekről is megállapodtak, erre nem mondott összeget a kormányfő.
  • Több milliárd euró értékben kis- és középvállalkozói programokat is támogathatunk, ebben vannak támogató és hitelrészek is.
  • 600–800 millió euró juthat lakhatási célokra, amely Magyar Péter szerint a multiplikátorhatás miatt akár ötször ekkora finanszírozási lehetőséget teremthetne új otthonok építésére.
2026.06.05. 10:08

Uniós pénzek

Vitézy Dávid: néhány hét alatt készítettük elő az EU-s politikai megállapodást, 6000 milliárd forint érkezik Magyarországra, mindenki számára érezhető, látható fejlődés jön a pénzből.

2026.06.05. 10:06

Kezdünk!

10 órára hirdették meg a pénteki kormányzati tájékoztatót, amelynek vendége Vitézy Dávid közlekedési és beruházásügyi miniszter, ő az uniós pénzek hazahozataláról és beruházásokról is beszél, a kormányszóvivőkkel a csütörtöki kormányülés döntéseit is ismertetik, majd újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk!

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid a kormányzati tájékoztatón: le is kell hívnunk és el is kell számolnunk az uniós pénzt augusztus végéig – percről percre

sajtótájékoztató

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Vitézy Dávid a kormányzati tájékoztatón: le is kell hívnunk és el is kell számolnunk az uniós pénzt augusztus végéig
percről percre

Vitézy Dávid a kormányzati tájékoztatón: le is kell hívnunk és el is kell számolnunk az uniós pénzt augusztus végéig
A közlekedési és beruházásügyi miniszter a péntek délelőtti kormányzati sajtótájékoztató vendége és talán legfontosabb szereplője, a kormányszóvivők mellett ugyanis ő tájékoztat a csütörtöki kormányülés részleteiről, ezek között az uniós pénzek hazahozataláról, beruházásokról és közlekedésfejlesztési ügyekről is. Tartson velünk – percről percre!
 

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