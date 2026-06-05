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Nyitókép: Facebook/Duna-Ipoly Nemzeti Park/Riezing Norbert

Drámai képek a Duna-Ipoly Nemzeti Parktól – víz sehol, növények tűnnek el

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Színpompás vidék helyett elapadt víz, eltűnt növények – még a fű se nő, így takarmány se lesz az érintett területen.

Mint a Duna-Ipoly Nemzeti Park a közösségi oldalán írta, „Cincér” újságjunk legfrissebb (2026. tavasz-nyár) számának olvasói megismerhetnek egy különleges rétet, ahol tavasszal és nyár elején különféle orchideák százezrei pompáznak. Ráadásul a különféle fajoknak itt mindenféle színváltozatai, sőt hibridjei is előfordulnak – máskor.

„Idén azonban hiába keressük őket! Az elmúlt évek csapadékhiányos telei és az idei szezonban tapasztalható aszály miatt az élőhely kiszáradt. Orchideák százezreinek színes kavalkádja helyett a legutóbbi bejárás során mindössze kettő (!) virágzó példányt sikerült találni” – olvasható a beszámoló a szomorú valóságról. Mint írták, ezek a növények évelők. Jelentős részük vélhetően átvészeli ezt az évet, de „hosszabb távon csodákra ők sem képesek”.

A bejegyzés szerint az aszály olyan mértékű, hogy még a mélyedésekből is eltűnt a víz, ami komoly kihívás elé állítja a legeltetéssel foglalkozó gazdálkodókat: nincs mit inni a jószágnak. A természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő legeltetéssel és kaszálással hasznosított területen idén a fű is alig nő, így kérdéses, milyen takarmánya lesz az állatoknak – írták.

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Kezdőlap    Belföld    Drámai képek a Duna-Ipoly Nemzeti Parktól – víz sehol, növények tűnnek el

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