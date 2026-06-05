Bójákat telepítettek a Velencei-tóba

Mint arról az Infostart is beszámolt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter nemrég bejelentette: körű párbeszéd indult a Velencei-tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket.

A miniszter azt írta, a szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a part menti környezet teljes körű rendezése.

Most vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei-tóra a vízügy szakemberei – közölte pénteken az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a Facebook-oldalán.

Mint írták, a bóját a Velencei-tavon kialakult alacsony vízállás miatt és azért helyezték ki, hogy folyamatosan figyelhessék a vízminőségi változásokat. Hozzátették: a vízminőség-védelmi szempontból kritikusnak számító területre a hét elején kihelyezett rendszer méri többek között az oldott oxigén és a klorofill értékeket is.

A továbbított adatokat 24 órában figyelik, és ha szükséges, azonnal beavatkoznak.