Megelégelték a károkat, csapdát állítottak a vaddisznók ellen ebben a régióban

Vaddisznóbefogó került az egyik legismertebb történelmi borvidék területére, a Somló hegytetőre, miután a helyi borászok megelégelték az állatok által okozott károkat. A szerkezetet a területileg illetékes vadásztársaság jóváhagyásával állították fel – írja a veol.hu.

Szigligeten, Balatonfűzfőn és a Balaton-felvidéken is alkalmaznak már ilyen berendezéseket. Csak Szigligeten 2024 januárja és márciusa között 60 vaddisznót ejtettek el, közülük 20 a két csapda valamelyikének fogságába esett.

Fontos tudni, hogy a belterületen élő vaddisznónak nincs természetes ellensége és nem fél az embertől. Nem véletlenül tévednek az erdőből lakott területre, hanem valószínűleg már ott születettek, esetleg generációk óta ott élnek.

A vaddisznót befogó csapda farostlemezekkel az állat számára stresszmentessé tett, nagyjából 4 méter x 1 méter 20 centis, nyolcas betonacélból készült mobil berendezés. Felette egy automata vadetető van, és ha

ezt kihelyezik az adott területre nyitott állapotban, a beszoktatás heteiben kialakul az állatban a bizalom a csapda iránt.

Ha pedig már megszokta és belemegy az elejébe, a lábával meglöki az elsütőszerkezetet. Ekkor a csapda működésbe lép, lecsapódik, és foglyul ejti az állatot.

A szerkezethez általában fotócsapdát is felszerelnek, és a rajta lévő kamera küldi a szakembereknek a jelzést.