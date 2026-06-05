Nem mindenkinek tetszik, hogy HÉV-beszerzés jön – inkább M5?

Mint arról az Infostart is beszámolt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán jelentette be, hogy a megkötött, 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként az új HÉV-szerelvények beszerzése mellett végre arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon: a megállapodás értelmében EU-s forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető InterCity flottacserét jelent.

A forrásokból 42 új, korszerű, akadálymentes és klimatizált HÉV motorvonatot terveznek beszerezni a szentendrei, a csepeli és a ráckevei vonalra, ezzel leválthatók lesznek a 45-60 éves szerelvények. Mind az új InterCity-ket, mind a HÉV-eket 2029-re ígéri a miniszter.

A tervezett beruházással azonban nem mindenki ért egyet, így például Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke a szeretlekmagyarorszag.hu-nak azt mondta:

nem elég, hogy „extrém rövid a határidő”, Vitézy Dávid emellett „extrém járműveket” akar beszerezni.

Az emeletes InterCity motorvonatokról úgy vélekedik, hogy nagyon drágák, és inkább Bécs irányába lenne létjogosultságuk, nem a legforgalmasabb belföldi vonalakon. Szerinte a létező legdrágább járműveket nézte ki a miniszter, lehetne olcsóbbakat is venni.

A HÉV-ek kapcsán elmondta, ez egy nagyon régi probléma, és a VEKE hosszú évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy metrót kellene csinálni ezekből a vonalakból, ehhez viszont olyan járműveket kellene vásárolni, amik alagútban is tudnak közlekedni. Dorner Lajos szerint

a közlekedési miniszer éppen ezzel a járműbeszerzéssel mond le az 5-ös metróról.

Az egyesület elnöke arról is beszélt, hogy növelni kellene a HÉV-ek kapacitását, viszont a Vitézy Dávid által kinézett járművek nem tudnak több utast szállítani. Leszögezte: az az elképzelés, hogy a közlekedési formát a jelenlegi formájában kell megőrizni, ellentmond a szakmai érveknek.

A VEKE vezetője azt is sérelmezte, hogy a minisztérium nem kezdeményezett párbeszédet az egyesülettel, ellentétben azzal, ami a kampányban elhangzott. Dorner Lajos szerint pár fő hozza a döntéseket, és a minisztériumi munkatársak sem tudnak semmiről, ők maguk is a sajtóból informálódnak. A határidő szűkösségéről is szót ejtett, szerinte Magyarország kifut az időből és gyorsan kell felhasználni a forrásokat,

emiatt pár hónap alatt zajlanak majd le olyan járműbeszerzések, amik más esetben akár másfél évig is eltartanának.

A pályafejlesztésekkel más a helyzet az egyesület elnöke szerint, azokat az operatív programokból lehet finanszírozni, amelyek mögött a Kohéziós Alap és a Regionális Fejlesztési Alap áll. Mások a feltételek, időkorlátok. Szerinte ha a minisztérium nem akar nagyon nagy kockázatot vállalni, akkor a most érkező forrásokból csak alap járműveket kellene venni, a speciálisabbakat pedig később, a Kohéziós Alapból.

Azzal kapcsolatban nem akart jóslatokba bocsátkozni, hogy mit sikerül majd a tervezett fejlesztésekből megvalósítani, de elismerte, hogy rengeteg mindent kellene beszerezni, mert a jelenlegi műszaki rendszerek sok esetben elérték az élettartamuk végét. Úgy fogalmazott: Magyarországon az elmúlt évtizedekben a közösségi közlekedésben általában a maradékelv érvényesült, nem volt tervszerű gazdálkodás, hanem szocialista mintára végzett központosítás, ami viszont az ellentéte a fenntartható gazdálkodásnak.