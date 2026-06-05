Nem lesz idegesítő zümmögés – a FIFA kitiltotta a vuvuzelákat a vb-stadionokból

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kitiltotta a vuvuzela nevű dél-afrikai kürtöt a jövő héten kezdődő világbajnokság stadionjaiból.

A hosszú műanyag csőből készült vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon vált ismertté, ugyanakkor monoton, zümmögő hangja – amely leginkább egy méhrajra hasonlított – miatt a bírálatok kereszttüzébe került.

A FIFA a vuvuzelák mellett a sípokat, a légkürtöket, egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is kitiltotta a torna meccseinek otthont adó 16 stadionból.

Tilos továbbá a meztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.

A FIFA korábban biztonsági okokra hivatkozva megtiltotta a műanyag vizes palackok bevitelét. A szabályokat megszegő nézőktől megtagadhatják a belépést, vagy eltávolíthatják őket a stadionból.