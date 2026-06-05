Nem kell fizetni a Wordért, Excelért – sikerült ideiglenesen meghosszabbítani a szerződést a felsőoktatásban

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter még május végén közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen – írja a hvg.hu összefoglalója. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka- és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette: „a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról.”