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Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatására érkezik az Országgyûlés oktatási bizottságának ülésére az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Nem kell fizetni a Wordért, Excelért – sikerült ideiglenesen meghosszabbítani a szerződést a felsőoktatásban

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„Sikerült július 30-ig meghosszabbítani az Orbán-kormány miatt május végével lejáró Tisztaszoftver-programot a felsőoktatásban. Dolgozunk a tartós megoldáson” – tette közzé Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. .

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter még május végén közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen – írja a hvg.hu összefoglalója. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka- és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette: „a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról.”

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Kezdőlap    Belföld    Nem kell fizetni a Wordért, Excelért – sikerült ideiglenesen meghosszabbítani a szerződést a felsőoktatásban

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