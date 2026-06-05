Csoda, hogy még áll: nekiesnek Budapest ikonikus hídjának

A munkák várhatóan 2027 nyarára – az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén 2027 végére – érnek véget. A munkálatok ütemezését az évenként megrendezésre kerülő Generali Gyerek Sziget és Sziget fesztivál időpontjához igazítják annak érdekében, hogy az események idején a K-híd a közlekedők rendelkezésére álljon – írja a közlemény.

Azt írták: az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta kulcsszerepet tölt be a Hajógyári-sziget megközelítésében. A jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságossá tétele és hosszú távú használatának biztosítása, az építmény meglévő karakterének megőrzése mellett.

Hangsúlyozták, hogy

a beruházás nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését, ugyanakkor jelentősen emeli a műszaki színvonalát.

A fejlesztés legfontosabb eleme a rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, amelynek nyomán a kocsipálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre bővül.

Az új szerkezet nagyobb közúti terhelési követelményeknek is megfelel majd - tették hozzá.

A rekonstrukció során