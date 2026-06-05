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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Parlament elnökével tartott kijevi sajtóértekezleten 2025. szeptember 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Követségi értesülés: Volodimir Zelenszkij hamarosan Budapestre látogathat

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Ukrajna budapesti nagykövete is megerősítette, hogy szó van a látogatásról, konkrét időpontról azonban egyelőre nem esett szó.

Úgy értesült a Magyar Hang, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben a magyar fővárosba látogathat.

A hírrel kapcsolatban a lap megkereste Sándor Fegyir budapesti ukrán nagykövetet, aki annyit mondott, hogy „tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról”, ugyanakkor azt még nem tudni, hogy a találkozóra pontosan mikor kerülhet sor, konkrét időpont egyelőre nincs megadva.

Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be: teljes körű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Közlése szerint a megállapodás több heti intenzív magyar-ukrán szakértői tárgyalás eredménye, amiben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.

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Kezdőlap    Belföld    Követségi értesülés: Volodimir Zelenszkij hamarosan Budapestre látogathat

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