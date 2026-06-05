Követségi értesülés: Volodimir Zelenszkij hamarosan Budapestre látogathat

Úgy értesült a Magyar Hang, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben a magyar fővárosba látogathat.

A hírrel kapcsolatban a lap megkereste Sándor Fegyir budapesti ukrán nagykövetet, aki annyit mondott, hogy „tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról”, ugyanakkor azt még nem tudni, hogy a találkozóra pontosan mikor kerülhet sor, konkrét időpont egyelőre nincs megadva.

Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be: teljes körű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Közlése szerint a megállapodás több heti intenzív magyar-ukrán szakértői tárgyalás eredménye, amiben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.